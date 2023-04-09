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В Бишкеке наркоторговца посадили на 13 лет

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- Бермет Таалайбекова
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Первомайским районным судом города Бишкек вынесен обвинительный приговор в отношении наркодилера, обвиняемого в распространении наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, суд признал виновным и приговорил к длительному сроку заключения гражданина И. Каната 1989 года рождения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества, с отбыванием в колонии общего режима.

В 2022 году в рамках возбужденного уголовного дела проводилась специальная операция, направленная на выявление транснациональной наркогруппировки, занимающейся вербовкой наших граждан для перевозки наркотиков с Республики Казахстан в Кыргызскую Республику.

В ходе проведения оперативно - следственных действий на территории города Бишкек при получении наркотиков из "тайника-закладки" задержан гражданин КР И.Канат 1989 г.р. у которого обнаружили и изъяли мешок с наркотическим средством "марихуана" (шишки) весом более 1 кг.

Оперативные мероприятия осуществлялись совместно со следственной службой УВД Первомайского района, при силовой поддержке отряда специальных операций (спецназ) ГУВД г. Бишкек,.

В ходе дальнейших обысковых мероприятий по месту жительства задержанного в одном из сел Чуйской области были обнаружены и изъяты специальные средства - магнитные приспособления для установления тайников-закладок.

В дальнейшем установили месторасположение тайника-закладки вблизи села Садовое Чуйской области, там же в тайнике обнаружили и изъяли психотропное вещество "Мефедрон", весом 500 гр.

"Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД еще обращает внимание граждан, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков являются тяжким видом преступления. За распространение наркотических и психотропных веществ светит длительный срок"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428663
Теги:
задержание, наркотики, суд, Арест
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