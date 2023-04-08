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Забрали 350 тысяч сомов и автомобиль. За разбой задержан член ОПГ

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение протравной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияние криминальных элементов на ситуацию в стране при получении денежных средств задержан член ОПГ "С.А.С.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанный со своими подельниками в апреле насильно посадив в автомашину вывезли на окраину города Бишкек частного предпринимателя "Б.М.Х.", где применив физическую силу начали наносить телесные повреждения неустановленным железным предметом. После, чего начали вымогать денежные средства в размере 350 тысяч сомов, а также в качестве залога отобрали автомашину марки "Тойота Камри".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных ст.208 (Вымогательство) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту а также нейтрализации деятельности ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/428664
Теги:
бизнес, задержание, ОПГ, разбой, деньги, автомобили, ГКНБ
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