Забрали 350 тысяч сомов и автомобиль. За разбой задержан член ОПГ

В рамках продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение протравной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияние криминальных элементов на ситуацию в стране при получении денежных средств задержан член ОПГ "С.А.С.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанный со своими подельниками в апреле насильно посадив в автомашину вывезли на окраину города Бишкек частного предпринимателя "Б.М.Х.", где применив физическую силу начали наносить телесные повреждения неустановленным железным предметом. После, чего начали вымогать денежные средства в размере 350 тысяч сомов, а также в качестве залога отобрали автомашину марки "Тойота Камри".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренных ст.208 (Вымогательство) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и розыску других лиц, причастных к данному факту а также нейтрализации деятельности ОПГ.