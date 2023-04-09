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В Бишкеке пройдет международный форум "Мы - интеллектуалы XXI века"

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- Назгуль Абдыразакова
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Областной тур международного форума "Мы – интеллектуалы XXI века" среди юных изобретателей Кыргызстана проходил с 23 марта по 6 апреля в каждом регионе КР. Об этом сообщает пресс-служба Национальной детской инженерно-технической академии "Алтын туйун.

По ее данным, в мероприятии принимали участие школьники и студенты со всех областей. Победители областного тура представят свои регионы на финальном этапе форума в городе Бишкек.

Актуальность данного форума с каждым годом все больше возрастает, ведь он проходит по таким важнейшим для развития экономики направлениям, как: робототехника, инновации в сельском хозяйстве, приборостроение, энергосбережение и IT-технологии.

"Высоко оценив его роль в повышении качества образования, развитии проектной, исследовательской и изобретательской деятельности, а также практическое участие молодежи в решении социально-экономических проблем нашей страны, Правительство Кыргызской Республики приравняло по льготам победителей и призеров форума "Мы - интеллектуалы XXI века" к победителям и призерам республиканских предметных олимпиад школьников. Благодаря этому юные техники нашей страны получили возможность поступать на бюджет на технические направления в лучшие вузы Кыргызстана и Российской Федерации!

В этом году юбилейный форум "Мы – интеллектуалы XXI века" пройдет с 25 по 28 апреля в городе Бишкек. В нем примут участие юные изобретатели со всех областей Кыргызстана, из Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Турции и Индии. Защита проектов будет проходить по шести номинациям: "Новые теоретические разработки и модели", "Робототехника и автоматизированные технологии", "Приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы", "Энергия и энергосберегающие технологии", "Стендовые модели", "Информационные технологии и программирование".

Торжественное открытие форума состоится 25 апреля в государственной резиденции при участии президента Садыра Жапарова"- говорится в сообщении академии.

Справка: Международный форум "Мы – интеллектуалы XXI века" - это ежегодное мероприятие, которое проводят Министерство образования и науки и Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" для развития научно-технического образования и творчества школьников и студентов Кыргызстана. Его история началась в 1998 году, и в апреле 2023 года форум отметит свой 25-летний юбилей.


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URL: https://www.vb.kg/428669
Теги:
вуз, образование, президент, форум, школа, информационные технологии, Кыргызстан, робот, Садыр Жапаров
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