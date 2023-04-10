В "Тойбоссе" заверили, что не использовали свинину в колбасах

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил свинину в халяльной продукции из Кыргызстана. Позже стало известно, что производителем данной продукции является компания "Тойбосс".
В самой компании опровергли эту информацию, заявив попросту, что все это неправда.
"В последние несколько дней мы получаем сообщения, что в Халал колбасе из Кыргызстана нашли ДНК свиньи.
Мы понимаем обеспокоенность наших потребителей, поэтому хотим заверить вас, что мы никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по Шариату!
Наша компания экспортирует колбасные изделия в другие страны на протяжении 5 лет. Проверку на соответствие Халал стандартам проходит вся линия производства и готовая продукция. Именно наш бренд представлял Халал сегмент колбас в Турции, ОАЭ и Катаре.
Тойбосс имеет 3 сертификата Халал:
Духовное управление мусульман Кыргызстана;
Центр развития Халал индустрии Кыргызстана;
Духовное управление мусульман Казахстана.
ТМ Тойбосс открыта для диалога с потребителями.
Как вы знаете мы всегда проводим экскурсии и публикуем видео с производства, мы ничего не скрываем от потребителей.
Мы всегда были и будем честны с вами!
Мы ценим ваше доверие и ни при каких обстоятельствах не переступили бы через принципы Ислама и морали!", - заявила компания.