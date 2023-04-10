11 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

11 апреля с 9:00 до 24:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, район отключения ограничен улицами:

ул. Л. Толстого, ул. Бакаева, ул. Алтымышева, ул. Джунусалиева, ул. Гагарина, ул Муромская, ул. Циалковского, ул. Т. Фрунзе, ул Омур, ул. Алыкулова, ул. Ахунбаева, ул. Кок-Жайык, ул. Гагарина, ул. Торугарт, "Рабочий Городок", "Институт Земледелия", ж/м "Ак-Орго", ж/м "Ак-Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева), ж/м "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева).

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Гагарина", "Юго-Западный" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.