О сложностях земельного вопроса

Чуйский областной суд рассмотрел в качестве апелляционной инстанции земельное дело, по которому был вынесен приговор Сокулукским районным судом.

Обвиняемый – 58-летний С.Р. – по его показаниям, примерно в 2005 году (точнее не помнит) купил у соседа дом за 5 000 сомов. Купить-то купил, деньги отдал, но документов на дом почему-то не получил. Сосед вроде бы обещал позже уладить бумажные дела. А в 2008 году бывший хозяин строения умер.

Ни до, ни после его смерти никто из его родственников С.Р. никаких претензий не предъявлял. Более того – когда С.Р. решил снести этот дом и пользоваться только участком, на котором он находился, ему опять-таки никто слова против не сказал. Хотя дети умершего соседа были в курсе всего, что он делает.

В общем, с 2005 года по сей день С.Р. пользуется земельным участком, который по документам принадлежит дочери умершего соседа. И не считал бы себя в чем-то виноватым, если бы женщина не обратилась с заявлением в милицию. В РОВД во время очной ставки между потерпевшей и обвиняемым случился конфликт с рукоприкладством. По заключению судмедэкспертизы, потерпевшая получила сотрясение мозга и несколько кровоподтеков…

У потерпевшей, разумеется, своя версия произошедшего. По ее данным, ни о какой покупке дома (точнее – времянки) в 2005 году речи не шло. С.Р. просто выпросил у ее отца в аренду землю, чтобы сеять кукурузу. Но отдавать чужой участок (на которые у нее имеется красная книга) не собирается. А стоимость этого участка земли, по официальной оценке, - 312 000 сомов.

Следственные органы предъявили С.Р. обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: самовольный захват чужого земельного участка и чужого помещения, сопряженный с насилием или угрозой его применения, с повреждением здания или сооружения; уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб; причинение легкого вреда здоровью.

Последнее по новому законодательству декриминализировано, относится к проступкам, а не преступлениям, и квалифицируется как мелкое хулиганство.

Сокулукский районный суд оправдал С.Р. по статьям 207 и 208 УК (самовольный захват земельного участка и здания) в связи с отсутствием состава преступления. Признал его виновным в уничтожении чужого имущества – и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Признал виновным в мелком хулиганстве – без назначения наказания в связи с декриминализацией деяния. Что же касается причиненного потерпевшей материального ущерба и длящегося между ею и С.Р. много лет земельного спора, то ей предложено обращаться в суд в гражданском порядке.

Суд Чуйской области этот приговор оставил в силе.