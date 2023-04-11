Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

О сложностях земельного вопроса

445  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чуйский областной суд рассмотрел в качестве апелляционной инстанции земельное дело, по которому был вынесен приговор Сокулукским районным судом.

Обвиняемый – 58-летний С.Р. – по его показаниям, примерно в 2005 году (точнее не помнит) купил у соседа дом за 5 000 сомов. Купить-то купил, деньги отдал, но документов на дом почему-то не получил. Сосед вроде бы обещал позже уладить бумажные дела. А в 2008 году бывший хозяин строения умер.

Ни до, ни после его смерти никто из его родственников С.Р. никаких претензий не предъявлял. Более того – когда С.Р. решил снести этот дом и пользоваться только участком, на котором он находился, ему опять-таки никто слова против не сказал. Хотя дети умершего соседа были в курсе всего, что он делает.

В общем, с 2005 года по сей день С.Р. пользуется земельным участком, который по документам принадлежит дочери умершего соседа. И не считал бы себя в чем-то виноватым, если бы женщина не обратилась с заявлением в милицию. В РОВД во время очной ставки между потерпевшей и обвиняемым случился конфликт с рукоприкладством. По заключению судмедэкспертизы, потерпевшая получила сотрясение мозга и несколько кровоподтеков…

У потерпевшей, разумеется, своя версия произошедшего. По ее данным, ни о какой покупке дома (точнее – времянки) в 2005 году речи не шло. С.Р. просто выпросил у ее отца в аренду землю, чтобы сеять кукурузу. Но отдавать чужой участок (на которые у нее имеется красная книга) не собирается. А стоимость этого участка земли, по официальной оценке, - 312 000 сомов.

Следственные органы предъявили С.Р. обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: самовольный захват чужого земельного участка и чужого помещения, сопряженный с насилием или угрозой его применения, с повреждением здания или сооружения; уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб; причинение легкого вреда здоровью.

Последнее по новому законодательству декриминализировано, относится к проступкам, а не преступлениям, и квалифицируется как мелкое хулиганство.

Сокулукский районный суд оправдал С.Р. по статьям 207 и 208 УК (самовольный захват земельного участка и здания) в связи с отсутствием состава преступления. Признал его виновным в уничтожении чужого имущества – и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Признал виновным в мелком хулиганстве – без назначения наказания в связи с декриминализацией деяния. Что же касается причиненного потерпевшей материального ущерба и длящегося между ею и С.Р. много лет земельного спора, то ей предложено обращаться в суд в гражданском порядке.

Суд Чуйской области этот приговор оставил в силе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428680
Теги:
земельный участок, Сокулукский район, суд, драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  