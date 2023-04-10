7 причин, почему смартфоны и девайсы лучше покупать в O!Store

В этом году сеть магазинов O!Store отмечает 7 лет, и перед вами 7 веских причин, почему покупать девайсы и мобильные устройства нужно именно здесь.

1. Широчайший ассортимент смартфонов: O!Store – официальный партнёр именитых брендов, среди которых Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, POCO, Tecno, Infinix, Realme, Honor, Itel и другие;

2. Разнообразие умных устройств для дома и аксессуаров: есть всё для подключения к скоростному мобильному интернету: роутеры, винглы, семейные комплекты для дома. Более 2-х тысяч аксессуаров для мобильных устройств: кабели, переходники, адаптеры, акустические колонки и наушники легендарного бренда JBL, ультрамодные сумки, бананки и рюкзаки немецкой компании RivaCase, портативные зарядки, устройства для системы "Умный дом" и многое другое;

3. Доступность: сеть магазинов O!Store насчитывает 113 филиалов по всему Кыргызстану. Более того, работает бесплатная доставка по Бишкеку. Смартфон можно выбрать на сайте ostore.kg, сделать заказ просто по телефону 0705007000 и дополнительно получить БОНУС +20 ГБ интернета;

4. Гибкая рассрочка до 24 месяцев: возьмите то, что вы хотите, здесь и сейчас с возможность оплачивать покупку постепенно без процентов и переплат;

5. Выгода: акции и праздничные скидки проходят на постоянной основе и позволяют значительно экономить. Покупатели уже получили сотни подарков, а впереди ещё много интересного;

6. Надёжность: сертифицированный товар от официальных поставщиков + гарантийное обслуживание от производителя;

7. Качественный сервис: консультанты O!Store – квалифицированные профессионалы и настоящие чемпионы по решению самых разных вопросов в области мобильной связи. Вам помогут с выбором нужной модели смартфона, подключить удобный тариф и многое-многое другое.

Команда O!Store благодарит всех клиентов за доверие. Мы ценим каждого из вас и обещаем продолжать радовать лучшим сервисом!

O!Store – магазин умных решений на каждый день.

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