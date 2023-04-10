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В парке Ынтымак установили камеры видео наблюдения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке на территории Октябрьского района в парке Ынтымак продолжается установка камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На сегодняшний день установлены 6 камер видео наблюдения с функцией распознавания лиц, за фиксацией правонарушений следит УВД города Бишкек с помощью VPN канала, на круглосуточной основе.

Кроме того, будет фиксироваться факты нарушения правил торговли и благоустройства.

Ранее через спонсорские средства в крупных торговых точках района были установлены более 15 камер видео наблюдения.

Отметим, что и на других участках Октябрьского района планируется установить аналогичные камеры с распознаванием лиц и с возможностью удаленного ручного управления".


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URL: https://www.vb.kg/428688
Теги:
мэрия, Бишкек
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