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Ташиев держит железную руку на пульсе государства

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- Канат Кожоев
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Кыргызский сегмент соцсетей уже несколько дней лихорадит. Интернет-пользователи обсуждают некую аудиозапись, на которой некто голосом генерала Ташиева разговаривает с неким сыном.

Комментаторы резвятся кто во что горазд. Одни злорадствуют по поводу того, что и на старуху бывает проруха: какой-то умелец якобы сумел подслушать и слить в интернет сугубо личную беседу весьма непростого человека. Другие обвиняют Камчыбека Ташиева в неграмотном пиар-ходе: на что только, дескать, не готов он пойти, лишь бы лишний раз напомнить о себе и показать, какой он прекрасный чекист, отец и гражданин. Комментаторы иронизируют и упражняются в остроумиии…

"Да, сын. Ты правильно делаешь. Надо отстраниться, не надо вмешиваться в дела государственные. В конце концов народ поймет и будет говорить: "Молодцы! Не вмешиваются в дела отца и в другие дела. Сами своими делами занимаются, молодцы. И народ полюбит тебя. А если будешь вмешиваться, даже если чем-нибудь поможешь, то будут говорить: "Смотри, вот так вмешивается. Выполняет поручения отца. Вот они, сволочи, вмешиваются в дела государства". И тебя будут ненавидеть, даже если ты решил помочь. Поэтому надо отстраниться, своими делами заниматься и все. Потихоньку работать, зарабатывать. Никому не мешать, всем оказывать помощь. Тогда все тебя будут любить".

Люди спорят, кому именно адресовано это послание. Предполагают, что Тай-Мурасу Ташиеву. Гадают, кто именно подловил генерала за наставничеством и выложил на всеобщее обозрение (точнее – слушание) нехитрую отцовскую похвалу-совет в Сеть… И упускают главное.

Народ Кыргызстана миролюбивый и долготерпеливый. Он многое может простить власть имущим, на многое закроет глаза, многое поймет и оправдает. Но того, что власть имущие тянут за собой в большую политику своих отпрысков (с предоставлением им всяческих преференций), народ никогда и никому не простит.

Вспомним первого президента Аскара, Акаева. Что в конце концов привело к его позорному низложению и бегству из страны? Именно эта чрезмерная отцовская забота о будущем своих детей. Забота в ущерб государственным интересам. Старший сын экс-президента, Айдар, в 2005 году, незадолго до революции, с подачи отца попал в Жогорку Кенеш, а после был объявлен в розыск по подозрению в экономических преступлениях. Дочь Бермет пошла по его стопам и тоже успела основательно наследить, и даже пыталась пролезть в парламент вторично, уже после изгнания ее отца. Младшие дети тоже вовсю готовились к политической деятельности и были остановлены только после событий марта 2005-го.

Вспомним и второго президента, Курманбека Бакиева, и самого известного из его отпрысков – Максима. В свое время объявленного в международный розыск за злоупотребление должностным положением, нецелевое использование государственного кредита, легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем… И еще несколько серьезных статей Уголовного кодекса.

Не лишним будет вспомнить и Атая Садыбакасова – сына президента переходного периода Розы Отунбаевой. Который тоже изрядно раздражал народ и в чем только не подозревался – в том числе и в выводе двух миллионов долларов из компании "Мегаком" и перечислении их на счета некой германской фирмы… Впрочем, сам Садыбакасов ни разу не согласился ни с одним обвинением.

А теперь вернемся к Ташиеву. Предполагать, что кто-то действительно перехватил его голосовое сообщение и поделился им с широкой общественностью, было бы смешно… Если не сказать больше. Неужели кто-то в самом деле может поверить, что "специалистам" удалось взломать главу ГКНБ?!

Судя по тому, что голос и манера разговора очень похожи на ташиевские, есть все основания считать, что аудио – не подделка. Да и для чего было бы запускать в интернет фальшивку, которая не содержит никакого компромата и никак не дискредитирует генерала? А вот в то, что Камчыбек Кыдыршаевич сам, намеренно таким завуалированным образом обратился к согражданам, - верится вполне.

И сделал он это отнюдь не для пиара.

В отличие от своих предшественников, засекреченных настолько, что никто никогда не видел их деятельности, генерал Ташиев абсолютно открыт. И не в первый раз в оригинальной, часто - парадоксальной манере обращается к кыргызстанцам – или ко всем сразу, или адресно, к некоторой их части. Делится своими мыслями и наблюдениями, говорит о наболевшем, к чему-то призывает, от чего-то предостерегает.

В свое время он, генерал-силовик, рассуждал о милосердии. О необходимости быть добрее и терпимее друг к другу, добрее, о прощении и забывании причиненного зла. Это было философское рассуждение на морально-этические темы, которое открыло кыргызстанцам генерала с неожиданной стороны.

В другой раз он давал разъяснения насчет дружбы или противостояния между правоохранительными органами. Рассказал о том, что милиция, прокуратура и ГКНБ не соперничают и не "закапывают" друг друга – просто потому, что делают одно общее дело: борются за правопорядок, мир, покой и социальную справедливость. Всеми методами искореняют коррупцию и избавляются от недобросовестных сотрудников.

Такое же обращение к согражданам – не прямое, но четкое, понятное и недвусмысленное – он сделал теперь. Обратив внимание на один из самых больных вопросов нашего общества – о тех, кто во власти, и их наследниках. Которых многие отцы стремятся как можно более выгодно пристроить. Именно им, а не Тай-Мурасу Ташиеву, адресовано это голосовое письмо. Именно для них, представителей властных структур, протаскивающих в политику своих повзрослевших деток, генерал зажег красный свет. Отправил им своего рода черную метку.

Его обращение следует понимать так и только так: я не позволю, чтобы мои отпрыски вмешивались в мою государственную деятельность. И не позволю, чтобы это делал кто-нибудь другой. Народ этого не потерпит, не потерпит и руководство ГКНБ. Смешного здесь на самом деле мало. Зато многим есть повод серьезно задуматься.


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URL: https://www.vb.kg/428690
Теги:
Аскар Акаев, Камчыбек Ташиев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева
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