В Бишкеке продолжается строительство социальных объектов (фото)

Накануне глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов провёл инспекцию строительства детской и ворк аут площадки на пересечении улиц Профсоюзная и Буурдинская, которая строится по линии гражданских инициатив и при содействии депутата Бишкекского городского кенеша Элнуры Дуйшекеевой, работы завершены на 80%. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, аким ознакомился с ходом реконструкции детского сада "Сетунь" по адресу: ул. Нарвская №74, работы проводятся по линии управления капитального строительства мэрии Бишкека (УКС).

Вместе с капитальным ремонтом произведена перепланировка здания, дошкольное учреждение двухэтажное, площадь помещений составляет 1 231 м2, площадь территории – 0,52 га.

Садик рассчитан на 130 детей. В садике будет ясельная группа, младшая группа, 2 старшие группы и 2 подготовительные группы.

Кроме игральных и спальных комнат предусмотрена отдельная комната для музыкальных и гимнастических занятий.

Дошкольное учреждение спроектировано со всеми вспомогательными кабинетами: медицинские помещения, пищеблок, постирочная и служебно-бытовые помещения.

Также будет благоустроена территория и установлены детские площадки для каждой группы отдельно.

По итогам обхода составлен протокол инспекции с указанием пунктов поручений районным службам.