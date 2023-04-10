Погода
$ 87.48 - 88.26
€ 95.55 - 96.55

В Бишкеке продолжается строительство социальных объектов (фото)

97  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов провёл инспекцию строительства детской и ворк аут площадки на пересечении улиц Профсоюзная и Буурдинская, которая строится по линии гражданских инициатив и при содействии депутата Бишкекского городского кенеша Элнуры Дуйшекеевой, работы завершены на 80%. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, аким ознакомился с ходом реконструкции детского сада "Сетунь" по адресу: ул. Нарвская №74, работы проводятся по линии управления капитального строительства мэрии Бишкека (УКС).

Вместе с капитальным ремонтом произведена перепланировка здания, дошкольное учреждение двухэтажное, площадь помещений составляет 1 231 м2, площадь территории – 0,52 га.

Садик рассчитан на 130 детей. В садике будет ясельная группа, младшая группа, 2 старшие группы и 2 подготовительные группы.

Кроме игральных и спальных комнат предусмотрена отдельная комната для музыкальных и гимнастических занятий.

Дошкольное учреждение спроектировано со всеми вспомогательными кабинетами: медицинские помещения, пищеблок, постирочная и служебно-бытовые помещения.

Также будет благоустроена территория и установлены детские площадки для каждой группы отдельно.

По итогам обхода составлен протокол инспекции с указанием пунктов поручений районным службам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428691
Теги:
благоустройство, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  