Ала-Букинские пограничники пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота

Пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота (КРС) через госграницу, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики О.Т., 1987 г.р. – жителя села Өлөн-Булак, который пытался нелегально перегнать через госграницу 8 голов КРС из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

"По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составила около 500 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".