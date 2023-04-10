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Ала-Букинские пограничники пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота

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Пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота (КРС) через госграницу, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики О.Т., 1987 г.р. – жителя села Өлөн-Булак, который пытался нелегально перегнать через госграницу 8 голов КРС из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

"По предварительным данным, стоимость задержанного КРС составила около 500 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/428693
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан, животные
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