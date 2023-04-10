В Оше задержан 26-летний мужчина, который зарезал своего отца

В Оше задержан 26-летний мужчина, который подозревается в убийстве своего отца. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По предварительным данным, 7 апреля 2023 года житель села Папан Кара-Суйского района, временно проживающий в городе Ош, поссорился со своим отцом и дважды ударил его складным ножом в грудь. В результате отец подозреваемого, 1967 года рождения, скончался на месте. После преступления сын сам сообщил в милицию о происшествии.

"В этот день покойный приехал из села Папан в Ош, где проживал его сын. По показаниям задержанного, оба были в тот день пьяны.

По данному уголовному делу назначены судебно-биологическая, судебно-наркологическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 122 УК КР (убийство), проводятся следственные действия.

Как отмечает ведомство, подозреваемому 26 лет, он был дважды судим. Его водворили в ИВС".