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Умбеталиев: Мэр Бишкека выступает против развития угледобывающей отрасли КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-глава АООТ "Кыргызкомур" Расул Умбеталиев высказал мнение, что мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров выступает против политики президента КР по развитию Кыргызстана.

По его словам, на встрече с журналистами Эмилбек Абыдкадыров заявил, что одной из причин смога является использование кара-кечинского угля, так как он содержит большое количество зольности.

"По этой причине градоначальник предложил закупать казахстанский уголь. Давайте не забывать, что ранее президент КР Садыр Жапаров на встрече с коллективом филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" заявил, что энергетический кризис в стране, а также низкий объем воды в Токтогульском водохранилище показывают, что для дальнейшего обеспечения населения и Бишкекской ТЭЦ необходимым количеством твердого топлива необходимо значительно увеличить добычу местного угля, доведя объемы до 1 млн тонн.

ГП "Кыргызкомур", разрабатывающее угольное месторождение Кара-Кече, взяло в лизинг через "Айыл Банк" новую технику на сумму 246 млн сомов. В рамках первого этапа участия в лизинговой программе "Кыргызкомур" закупил 50 единиц седельных тягачей HOWO с полуприцепами и 4 единицы фронтальных погрузчиков. Покупка этой техники позволит обеспечить бесперебойное снабжение ТЭЦ Бишкека углем. Ключи от техники торжественно передал президент КР Садыр Жапаров и ему продемонстрировали возможности новых грузовиков", - сказал Умбеталиев.

Бывший директор "Кыргызкомура" также опроверг заявление мэра по поводу выскокой зольности кара-кечинского угля.

"Большое содержание зольности в угле является единственным источником образования огромного объема золообразования в котлоагрегатах ТЭЦ Бишкека. Основным источником образования смога при сжигании энергетических углей является выход летучих веществ. Этот технический показатель напрямую влияет на выделение и на выброс в атмосферу, количества газовых и парообразных веществ, при нагревании твердого топлива. У казахских углей выход летучих веществ составляет 49-51%, а у Кара-Кечинских 34-38%. Тем выше показатель выхода летучих веществ, тем больше количества дыма и запахи гари. И поэтому надо запретить покупку и сжигания казахского угля на ТЭЦ. Необходимо закупающей организации ОАО "Электрические станции" и получателю ТЭЦ г. Бишкек пересмотреть квалификационные требования закупки местных углей из Кавакского буро-угольного бассейна. Установить технические показатели: влажность 15-17%, зольность 16-18%, теплоту сгорания калорийность не менее 4500 кКал/кг., выход летучих веществ 34-38%. При строгих выполнении этих показателей поставщиками и жестком контроле руководства ТЭЦ Бишкека будет снижены объемы закупок и их сжигание на 7-8%. В следствии чего уменьшится объемы образования смога в столице. Возможно, кыргызстанцы станут свидетелями ожесточенной и беспощадной борьбы за поставки казахского и Кара-Кечинского углей на ТЭЦ Бишкека.

Высокопоставленные чиновники, бывшие и нынешние депутаты ЖК КР и местных кенешей являются владельцами местных угольных компаний, через подставных лиц. Представители высших эшелонов госвласти заинтересованы в покупке казахского угля, так как и ныне действуют колоссальные откаты", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/428696
Теги:
Расул Умбеталиев, уголь, Бишкек, мэр
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