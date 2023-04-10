Теперь по приложению "Мой город" можно отследить движение маршруток

Центр цифровых технологий мэрии города Бишкек разработал дополнительный модуль в мобильном приложении "Мой город" и на портале мэрии города Бишкек e-meria.kg. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Теперь, в мобильном приложении "Мой город" помимо местонахождения троллейбусов и автобусов, дополнительно стало возможным получить сведения горожанам по передвижению микроавтобусов.

Для того чтобы воспользоваться дополнительной функцией, необходимо обновить приложение или скачать его для новых пользователей по ссылке в Play Market по следующей ссылке.

Также, приложение стало доступно для iOS в App Store.

Помимо мобильного приложения, на портале e-meria.kg, в разделе "Общественный транспорт", также можно проследить за местонахождением общественного транспорта выбрав нужный маршрут (автобусы, троллейбусы, микроавтобусы).