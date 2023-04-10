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Президент подписал распоряжение о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Решение принято с учетом всемирно-исторического значения Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также к празднованию 78-й годовщины Победы.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Кыргызстане проживают 68 ветеранов ВОВ, из них:

12 – инвалиды Великой Отечественной войны;

35 – участники Великой Отечественной войны;

9 – лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

12 – лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Каждому вышеуказанному ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 100 000 сомов.

Напомним, что ветеранам Великой Отечественной войны также выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот (7 000 сомов в месяц), и пожизненная стипендия Президента Кыргызской Республики (10 000 сомов в месяц)".


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URL: https://www.vb.kg/428700
Теги:
ветераны, ВОВ, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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