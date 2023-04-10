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"Я его не бил, он сам упал". Пощёчина с тяжкими последствиями

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- Ольга Новгородцева
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Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях рассмотрела две жалобы на приговор Аламудунского районного суда. С первой жалобой обратился осужденный в Аламудунском районе М.Э., со второй – законный представитель потерпевшего. Осужденный считал себя невиновным и просил отменить назначенное наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Жена потерпевшего настаивала на том, что осужденному вынесли слишком мягкий приговор.

27 января прошлого года в одном из сел Аламудунского района собрались четверо приятелей. Расположились в здании заброшенного детского сада. Выпили. Как обычно, распитие алкоголя закончилось ссорой между участниками застолья. В данном случае поспорили М.Э. и Александр М. Александр чем-то обидел товарища, тот его ударил. Будучи сильно нетрезвым, Александр не удержался на ногах, упал и ударился головой о бетонный пол.

Увидев, что он потерял сознание, друзья перетащили его в другую комнату и бросили на произвол судьбы. И он вряд ли бы выжил, если бы на следующий день его не хватился человек, с которым они собирались на рыбалку. Александра нашли, отвезли в больницу, где он очень долго лечился, то так до сих пор и не встал на ноги. Выжил, но остался инвалидом.

Несмотря на показания свидетелей, М.Э. вину не признавал и утверждал, что не бил Александра. Что тот сам упал, потеряв равновесие из-з большого количества выпитой водки. Рассказывал, что оговорить себя его заставили сотрудники милиции. Если, мол, скажешь, что дал приятелю всего лишь одну пощечину, ничего тебе не будет. В противном случае, дескать, в тюрьму отправится вся ваша компания…

Суд Аламудунского района признал М.Э. виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оставлении в опасности и приговорил по совокупности к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Чуйский облсуд приговор не отменил, но подкорректировал. Судьи пришли к выводу, что об умышленном причинении тяжкого вреда в данном случае речь не идет. М.Э. не имел намерения убивать или калечить товарища и не мог предвидеть последствия своей пощечины.

Окончательный приговор – три года лишения свободы с применением пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/428703
Теги:
Аламудунский район, суд, драка, Кыргызстан
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