Исторический музей в Бишкеке посетила спецпредставитель президента Франции

Национальный исторический музей посетила специальный представитель президента Франции Изабель Дюмон. Государственного деятеля Франции встретила директор НИМ КР Жылдыз Бакашова. Высокой гостье показали богатую экспозицию музея.

Специального представителя президента Франции Изабель Дюмон сопровождали директор департамента по Центральной Азии и Кавказа МИД Франции господин Буалег и посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус.

Изабель Дюмон с интересом выслушала рассказ экскурсовода и задавала уточняющие вопросы по истории и культуре Кыргызстана. Особенно ее заинтересовали музыкальные инструменты кыргызов и национальная юрта.

Представитель Франции в конце экскурсии поблагодарила главу музея и коллектив НИМ и выразила уверенность в том, что музей является яркой достопримечательностью Кыргызстана.