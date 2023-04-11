В аптеках Бишкека выявлена незаконная продажа сильнодействующих препаратов

Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики совместно с Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения КР осуществлена внеплановая проверка аптечных учреждений, в отношении которых поступали жалобы от горожан по факту нарушения правил продажи сильнодействующих препаратов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе рейда пресечён незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных средств без предъявления рецептов и кассового чека. Фармацевты

осуществляли без рецептурную продажу лекарств, подлежащих строгому количественному учету.

В результате внеплановых проверок в двух аптечных пунктах Бишкека выявлены нарушения, изъято 30 флаконов, 38 капсул и 19 таблеток

рецептурных препаратов. На аптечные пункты согласно Кодексу Кыргызской Республики "О правонарушениях" ст. 77, п.1. и ст. 284 п.1. наложены

штрафы на общую сумму 79 000 сомов.

После проведения следственно-оперативных мероприятий, будет дана юридическая оценка деятельности одной из аптек, работающей без лицензии на право реализации лекарственных препаратов.

Сотрудники СБНОН МВД КР и Департамента напомнили фармацевтам об уголовной ответственности в соответствии со статьёй 294 УК КР в случае нарушения правил торговли сильнодействующими рецептурными препаратами.