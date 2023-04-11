В Чуйской области милиция задержала группу похитителей платежных терминалов

В ночь на 1 апреля 2023 года неизвестные лица проникли в магазин в селе Аламудун, откуда похитили платежный терминал "ПЭЙ-24" и причинили ущерб на сумму 192 000 сом гражданину К.И.. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным пресс-службы, пострадавший обратился с заявлением в ОВД Аламудунского района.

"Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

Принятыми мерами сотрудниками ОВД Аламудунского района установлены личности и местонахождение лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались уроженцы

Тогу-Тороского района Э.Б. 2004 г.р., У.Н. 2002 г.р., Н.Б. 2005 г.р., А.С. 2000 г.р., которые в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержаны и водворены изолятор временного содержания.

В ходе следствия было установлено причастность вышеуказанных лиц еще к 15 фактам краж , в том числе и терминалов на территории города Бишкек и Чуйской области.