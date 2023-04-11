Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

Американские военные, служившие в Узбекистане, подали в суд на Пентагон

310  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группы, представляющие интересы ветеранов армии США, подали в суд на Министерство обороны, требуя обнародования информации о ядовитых веществах, ставших причиной онкологических и иных заболеваний военнослужащих во время их дислокации на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. Об этом сообщает Fergana со ссылкой на Associated Press.

Иск был подан в федеральный суд Коннектикута 3 апреля. Заявители обвиняют Пентагон в сокрытии информации об опасных материалах, включая уран, химическое оружие и асбест, которые находились на авиабазе Карши-Ханабад, известной как К2, во время пребывания там американских военнослужащих (2001-2005 годы).

Согласно иску, ядовитые вещества содержались в лужах "черной слизи", из-за воздействия которой военнослужащие теряли сознание. На базе служило не менее 15 800 военнослужащих, и заболеваемость и смертность среди них была значительно выше, чем обычно.

По словам Мэтта Эрпелдинга (Matt Erpelding), который служил в Ханабаде, а сейчас является исполнительным директором фонда Stronghold Freedom Foundation, предварительное расследование, проведенное военными в 2015 году, показало, что

вероятность развития рака у ветеранов К2 в пять раз выше по сравнению с военнослужащими, которые были отправлены в другие места. Проблемы со здоровьем у военных начинались вскоре после прибытия на базу в Карши.

Эрпелдинг сообщил, что по меньшей мере 75 человек, которые служили в K2 и были членами руководимого им фонда, умерли с 2012 по 2020 год, еще десять человек умерли за последние восемь месяцев. В ходе опроса, проведенного фондом в 2020 году среди примерно 2000 ветеранов K2, было зарегистрировано почти 1900 случаев заболеваний, включая 491 случай рака. Некоторые из опрошенных сообщили о наличии у них множества заболеваний.

Армейские чиновники предупредили, что расследование 2015 года носит ограниченный характер и не устанавливает окончательной связи между службой в К2 и болезнями. Ни у кого нет точных данных о том, сколько ветеранов К2 заболело раком и умерло от него. В настоящее время департаменты обороны и по делам ветеранов проводят более глубокое исследование вопроса.

"Мы до сих пор точно не знаем, что скрывалось в воздухе, воде и земле на К2. Мы не знаем, потому что правительство отказывается обнародовать записи о токсинах, обнаруженных на К2", - констатировала член правления Stronghold Freedom Foundation Ким Брукс. Ее муж, полковник Тимоти Брукс, умер от опухоли головного мозга в 2004 году, менее чем через три года после службы на К2. Ему было 36 лет.

В поданном иске содержится требование предоставить информацию о токсинах на узбекской авиабазе и последствиях их воздействия на военных, чтобы заболевшие ветераны могли получить точные медицинские диагнозы и лечение, а здоровые приняли необходимые профилактические меры.

Аэродром Ханабад на юге Узбекистана использовался в качестве военно-воздушной базы США с октября 2001 года по ноябрь 2005-го. Первые американские самолеты приземлились на юге Узбекистана спустя месяц после терактов 11 сентября. Авиабаза служила центром материально-технического снабжения для сил США в ходе кампании по преследованию размещавшихся в соседнем Афганистане боевиков террористической организации "Аль-Каида"* и радикального движения "Талибан"*. После Андижанских событий, произошедших в мае 2005 года, власти Узбекистана потребовали от американцев покинуть Ханабад.

Летом 2020 года в США опубликовали рассекреченные документы Пентагона, из которых следовало, что военные, служившие на К2, могли подвергаться воздействию ядовитых веществ и радиации. В частности, в результатах исследования за 2001 год говорилось, что почва вокруг базы была загрязнена авиатопливом. В 2004 году выяснилось, что до 100% военнослужащих могли иметь "ежедневный контакт с радиацией". Согласно документам, до того, как американцев разместили на базе, там уничтожались советские ракеты, что привело к насыщению почвы обедненным ураном (побочный продукт обогащения урана) и асбестом.

В феврале 2021 года представитель госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана предположил, что на авиабазе Карши-Ханабад мог находиться химический полигон, где хранились удобрения для обработки полей. По его словам, комитет "проводит изучение в своих лабораториях, чтобы внести ясность, действительно ли там были токсичные вещества и радиация".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428711
Теги:
суд, США, Узбекистан, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  