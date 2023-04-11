Американские военные, служившие в Узбекистане, подали в суд на Пентагон

Группы, представляющие интересы ветеранов армии США, подали в суд на Министерство обороны, требуя обнародования информации о ядовитых веществах, ставших причиной онкологических и иных заболеваний военнослужащих во время их дислокации на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. Об этом сообщает Fergana со ссылкой на Associated Press.

Иск был подан в федеральный суд Коннектикута 3 апреля. Заявители обвиняют Пентагон в сокрытии информации об опасных материалах, включая уран, химическое оружие и асбест, которые находились на авиабазе Карши-Ханабад, известной как К2, во время пребывания там американских военнослужащих (2001-2005 годы).

Согласно иску, ядовитые вещества содержались в лужах "черной слизи", из-за воздействия которой военнослужащие теряли сознание. На базе служило не менее 15 800 военнослужащих, и заболеваемость и смертность среди них была значительно выше, чем обычно.

По словам Мэтта Эрпелдинга (Matt Erpelding), который служил в Ханабаде, а сейчас является исполнительным директором фонда Stronghold Freedom Foundation, предварительное расследование, проведенное военными в 2015 году, показало, что

вероятность развития рака у ветеранов К2 в пять раз выше по сравнению с военнослужащими, которые были отправлены в другие места. Проблемы со здоровьем у военных начинались вскоре после прибытия на базу в Карши.

Эрпелдинг сообщил, что по меньшей мере 75 человек, которые служили в K2 и были членами руководимого им фонда, умерли с 2012 по 2020 год, еще десять человек умерли за последние восемь месяцев. В ходе опроса, проведенного фондом в 2020 году среди примерно 2000 ветеранов K2, было зарегистрировано почти 1900 случаев заболеваний, включая 491 случай рака. Некоторые из опрошенных сообщили о наличии у них множества заболеваний.

Армейские чиновники предупредили, что расследование 2015 года носит ограниченный характер и не устанавливает окончательной связи между службой в К2 и болезнями. Ни у кого нет точных данных о том, сколько ветеранов К2 заболело раком и умерло от него. В настоящее время департаменты обороны и по делам ветеранов проводят более глубокое исследование вопроса.

"Мы до сих пор точно не знаем, что скрывалось в воздухе, воде и земле на К2. Мы не знаем, потому что правительство отказывается обнародовать записи о токсинах, обнаруженных на К2", - констатировала член правления Stronghold Freedom Foundation Ким Брукс. Ее муж, полковник Тимоти Брукс, умер от опухоли головного мозга в 2004 году, менее чем через три года после службы на К2. Ему было 36 лет.

В поданном иске содержится требование предоставить информацию о токсинах на узбекской авиабазе и последствиях их воздействия на военных, чтобы заболевшие ветераны могли получить точные медицинские диагнозы и лечение, а здоровые приняли необходимые профилактические меры.

Аэродром Ханабад на юге Узбекистана использовался в качестве военно-воздушной базы США с октября 2001 года по ноябрь 2005-го. Первые американские самолеты приземлились на юге Узбекистана спустя месяц после терактов 11 сентября. Авиабаза служила центром материально-технического снабжения для сил США в ходе кампании по преследованию размещавшихся в соседнем Афганистане боевиков террористической организации "Аль-Каида"* и радикального движения "Талибан"*. После Андижанских событий, произошедших в мае 2005 года, власти Узбекистана потребовали от американцев покинуть Ханабад.

Летом 2020 года в США опубликовали рассекреченные документы Пентагона, из которых следовало, что военные, служившие на К2, могли подвергаться воздействию ядовитых веществ и радиации. В частности, в результатах исследования за 2001 год говорилось, что почва вокруг базы была загрязнена авиатопливом. В 2004 году выяснилось, что до 100% военнослужащих могли иметь "ежедневный контакт с радиацией". Согласно документам, до того, как американцев разместили на базе, там уничтожались советские ракеты, что привело к насыщению почвы обедненным ураном (побочный продукт обогащения урана) и асбестом.

В феврале 2021 года представитель госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана предположил, что на авиабазе Карши-Ханабад мог находиться химический полигон, где хранились удобрения для обработки полей. По его словам, комитет "проводит изучение в своих лабораториях, чтобы внести ясность, действительно ли там были токсичные вещества и радиация".