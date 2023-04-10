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Акжол Махмудов в третий раз выиграл чемпионат Азии

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Спортсмен из Кыргызстана Акжол Махмудов 9 апреля выиграл золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе, сообщает Sport АКИpress.

Турнир проходит в эти дни в Астане (Казахстан).

Махмудов выступал в весовой категории до 77 кг, одержал 3 победы подряд и выиграл золотую медаль.

Это золото стало для Махмудова третьим на чемпионатах Азии среди взрослых.

Впервые он поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате Азии в 2018 году в Бишкеке. Через 4 года в Монголии Махмудов снова стал чемпионом Азии.

Также в активе Махмудова есть два золота юношеского чемпионата Азии (2015, 2016) и золото юниорского чемпионата Азии (2017).


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URL: https://www.vb.kg/428712
Теги:
греко-римская борьба, Казахстан, Центральная Азия, чемпионат, Кыргызстан
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