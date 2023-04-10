Акжол Махмудов в третий раз выиграл чемпионат Азии

Спортсмен из Кыргызстана Акжол Махмудов 9 апреля выиграл золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе, сообщает Sport АКИpress.

Турнир проходит в эти дни в Астане (Казахстан).

Махмудов выступал в весовой категории до 77 кг, одержал 3 победы подряд и выиграл золотую медаль.

Это золото стало для Махмудова третьим на чемпионатах Азии среди взрослых.

Впервые он поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате Азии в 2018 году в Бишкеке. Через 4 года в Монголии Махмудов снова стал чемпионом Азии.

Также в активе Махмудова есть два золота юношеского чемпионата Азии (2015, 2016) и золото юниорского чемпионата Азии (2017).