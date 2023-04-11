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Главы МИД соседних с Афганистаном стран соберутся в Самарканде

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- Светлана Лаптева
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В ближайшие дни Самарканд вновь станет местом проведения ряда крупных мероприятий международного масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

По данным пресс-службы, 13 апреля в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и России рассмотрят текущую ситуацию в Афганистане.

Кроме того, 14 апреля ожидается проведение заседания совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Туркменистана, а также исполнительного комитета СНГ.

Предусматриваются обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение совета глав государств содружества.

В этот же день Самарканд примет шестую встречу министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.

Источник: kun.uz


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URL: https://www.vb.kg/428718
Теги:
Узбекистан
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