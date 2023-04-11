Погода
$ 87.48 - 88.24
€ 95.55 - 96.55

Космонавта Сергея Корсакова Бишкек встретит фестивалем

164  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Впервые в истории Бишкека – в честь Дня космонавтики и 145-летия столицы Кыргызстана 12-13 апреля состоится фестиваль "Дорога к звездам начинается в Бишкеке". Главным гостем фестиваля станет первый бишкекчанин, побывавший в космосе, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Корсаков.

В 2022 году Сергей Корсаков провел в космосе 195 дней и впервые после возвращения из космоса посещает свой родной город. Во время посещения Бишкека Сергей Корсаков проведёт множество встреч и примет участие в различных мероприятиях.

Организаторами фестиваля выступили мэрия Бишкека, представительство Россотрудничества в Кыргызстане (Русский дом в Бишкеке), Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Русский культурный центр "Гармония". Партнеры фестиваля: Национальный исторический музей КР, информационное агентство "Спутник.Кыргызстан" и телеканал "Звезда".

Справка: Сергей Корсаков родился 1 сентября 1984 года во Фрунзе (Бишкеке). Его бабушка и дедушка прожили в городе почти 30 лет, сам Сергей жил с родителями в Кыргызстане до 1994 года. Сергей учился в школе № 1 села Первомайское Панфиловского района и в школе-гимназии № 24 им. Аалы Токомбаева в Бишкеке. После переезда в Россию Сергей окончил школу и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности "Ракетные двигатели". После окончания университета занимался бизнесом.

В 2012 году впервые в истории российской космонавтики был объявлен открытый набор кандидатов для осуществления пилотируемого полета в космос. Сергей принял участие в открытом конкурсе и был отобран для подготовки в космонавты. После 10 лет напряженной подготовки 18 марта 2022 года Сергей Корсаков вместе с космонавтами Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21".29 сентября 2022 года экипаж вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 195 суток.

В настоящее время Сергей Корсаков продолжает работу в качестве космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

30 апреля 2022 г. Сергей Корсаков прямо из космоса поздравил жителей Бишкека с днем рождения города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428722
Теги:
космонавтика, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  