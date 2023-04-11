Космонавта Сергея Корсакова Бишкек встретит фестивалем

Впервые в истории Бишкека – в честь Дня космонавтики и 145-летия столицы Кыргызстана 12-13 апреля состоится фестиваль "Дорога к звездам начинается в Бишкеке". Главным гостем фестиваля станет первый бишкекчанин, побывавший в космосе, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Корсаков.

В 2022 году Сергей Корсаков провел в космосе 195 дней и впервые после возвращения из космоса посещает свой родной город. Во время посещения Бишкека Сергей Корсаков проведёт множество встреч и примет участие в различных мероприятиях.

Организаторами фестиваля выступили мэрия Бишкека, представительство Россотрудничества в Кыргызстане (Русский дом в Бишкеке), Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Русский культурный центр "Гармония". Партнеры фестиваля: Национальный исторический музей КР, информационное агентство "Спутник.Кыргызстан" и телеканал "Звезда".

Справка: Сергей Корсаков родился 1 сентября 1984 года во Фрунзе (Бишкеке). Его бабушка и дедушка прожили в городе почти 30 лет, сам Сергей жил с родителями в Кыргызстане до 1994 года. Сергей учился в школе № 1 села Первомайское Панфиловского района и в школе-гимназии № 24 им. Аалы Токомбаева в Бишкеке. После переезда в Россию Сергей окончил школу и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности "Ракетные двигатели". После окончания университета занимался бизнесом.

В 2012 году впервые в истории российской космонавтики был объявлен открытый набор кандидатов для осуществления пилотируемого полета в космос. Сергей принял участие в открытом конкурсе и был отобран для подготовки в космонавты. После 10 лет напряженной подготовки 18 марта 2022 года Сергей Корсаков вместе с космонавтами Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21".29 сентября 2022 года экипаж вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 195 суток.

В настоящее время Сергей Корсаков продолжает работу в качестве космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

30 апреля 2022 г. Сергей Корсаков прямо из космоса поздравил жителей Бишкека с днем рождения города.