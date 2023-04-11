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ГКНБ: Пресечена контрабанда 60 мешков минерального удобрения "Карбамид"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткенской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля на территории Лейлекского района села Жаны-Жер задержано автотранспортное средство марки "Фольксваген Крафтер", с государственным номерным знаком "03KG987AAJ", под управлением гражданина КР "К.М.Э." ,1995 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, при осмотре, в автомобиле обнаружено минеральное удобрение "Карбамид", общим весом около 3 тонн, без каких-либо сопроводительных документов. Данный автомобиль направлялся в Лейлекский район с грузом в виде минерального удобрения для дальнейшей переправки в соседние страны. По данному факту проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428725
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
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