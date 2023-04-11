Сорос-Кыргызстан запускает конкурс "Искусство как способ самовыражения"

Фонд "Сорос-Кыргызстан" объявляет о запуске грантового конкурса на тему "Искусство как способ самовыражения, способствующий формированию общественного дискурса на актуальные социальные проблемы". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, конкурс проводится в рамках программного направления "Свобода слова и самовыражения".

Цель конкурса - поддержка арт-инициатив и проектов, направленных на информирование или решение актуальных социальных проблем с помощью креативных средств и форматов, включая авторское видение и реакцию на происходящее вокруг той или иной темы.

Конкурс открыт для физических лиц, ИП, некоммерческих организаций, образовательных и государственных учреждений, а также коммерческих организаций. Предусмотрено два вида грантов - малые гранты до 5,000 долларов и гранты до 20,000 долларов.

Оценка заявок осуществляется по следующим критериям: креативность и новизна идеи, актуальность темы для Кыргызстана, устойчивость проекта, соответствие идеям и ценностям открытого общества, реалистичность выполнения проекта, а также раскрываемая тема или проблема, которая касается широкого круга граждан. Проекты, направленные на укрепление значимости искусства в регионах, а также на кыргызском языке, будут иметь преимущество.

Конкурс проводится в 3 этапа. На первом этапе принимаются только концепции проектов и общая сумма бюджета. На втором этапе авторы отобранных проектов должны заполнить формы грантовой заявки ФСК, включая детальный бюджет. На третьем этапе полуфиналисты должны записать питчинг-видео для защиты своей идеи перед комиссией.

Нет ограничений по форме и виду искусства. Это может быть серия мемов, фотография, графика, скульптура, живопись, паблик арт, документальный фильм, музыка, танец, включая виды декоративного и прикладного искусства. Формат допускает и создание продукта/контента, и проведение мероприятия в виде мастер-класса, лекции, ретрита, конкурса и так далее. Приветствуются заявки как от профессионалов, так и от любителей.

Заявки принимаются на кыргызском и русском языках до 18:00 16 апреля, 2023 г.

С подробной информацией о конкурсе вы можете ознакомиться на кыргызском и на русском языках.

Программа "Свобода слова и самовыражения" Фонда "Сорос-Кыргызстан" направлена на поддержку и развитие свободы слова и доступа к информации в Кыргызстане, а также на создание условий для свободного самовыражения граждан и развития культуры диалога.