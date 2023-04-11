В Оше мошенницы брали деньги у жителей с инвалидностью на покупку жилья

Следственная служба УВД города Ош возбудила уголовное дело в отношении двух женщин, причастных к мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, восемь жителей с инвалидностью села Карамык Чон-Алайского района Ошской области обратились в милицию. В заявлении говорилось, что в 2022 году две женщины С.Ю., 1979 г.р. и Б.К. 1965 г.р., представившимся сотрудниками общественного фонда "Толейкон-Жаштык", взяли по 100 тысяч сомов на покупку жилья в Оше и Кара-Суйском районе, построенное арабскими донорами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В ходе следствия были задержаны по подозрению в мошенничестве жительница Кеминского района Чуйской области С.Ы. и уроженка Узгенского района Ошской области Б.К, в настоящее время проживающая в городе Бишкек. Установлено, что они задержаны и доставлены в следственную службу Ошского УВД.

Также милиция просит пострадавших от преступных действий злоумышленниц сообщить по тел 03222-4-82-82.