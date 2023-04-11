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Россельхознадзор начал инспектировать молочные предприятия в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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В период с 10 по 16 апреля 2023 специалистами Россельхознадзора будет проведена инспекция 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"В ходе инспекции также запланировано посещение лабораторий, осуществляющих исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз (сборных пунктов).

По результатам проведенной инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого ветеринарной службой Киргизии контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Напомним, ранее ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил свинину в халяльной продукции из Кыргызстана. Позже стало известно, что производителем данной продукции является компания "Тойбосс"


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URL: https://www.vb.kg/428734
Теги:
мясо-молочная продукция, Россия, Кыргызстан
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