Россельхознадзор начал инспектировать молочные предприятия в Кыргызстане

В период с 10 по 16 апреля 2023 специалистами Россельхознадзора будет проведена инспекция 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий, осуществляющих поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"В ходе инспекции также запланировано посещение лабораторий, осуществляющих исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз (сборных пунктов).

По результатам проведенной инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого ветеринарной службой Киргизии контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Напомним, ранее ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил свинину в халяльной продукции из Кыргызстана. Позже стало известно, что производителем данной продукции является компания "Тойбосс"