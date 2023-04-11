Процедура налоговой регистрации для детских садов будет упрощена

В Центре обслуживания предпринимателей города Бишкек межведомственная рабочая подгруппа в рамках реализации программы "Правительственные акселераторы" провела очередное заседание и ознакомилась с процедурой налоговой регистрации индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Сотрудники Государственной налоговой службы продемонстрировали весь процесс налоговой регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: начиная от подачи заявления до получения соответствующего документа, с учетом фактически затраченного времени.

Отметим, перед межведомственной рабочей подгруппой, ответственной за "Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике", стоит задача разработать методику регистрации индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги дошкольного образования населению.

Программа "Правительственные акселераторы" предусматривает определение актуальных отраслевых вопросов, которые должны быть решены и реализованы в течение 100 дней.