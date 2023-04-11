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Торага Нурланбек Шакиев посетил ряд школ Бишкека

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Сегодня, 11 апреля, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев озакомился с деятельностью ряда образовательных учреждений столицы. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"Сначала торага в сопровождении депутата Дастана Бекешева министра образования и науки Каныбека Иманалиева и мэра Бишкека Эмильбека Абдыкадырова посетил школу №103 имени Низами Гянджеви, расположенную в новостройке Кок-Жар.

Нурланбек Шакиев также посетил кабинет информатики в школе, где работают 56 преподавателей и обучаются 1340 школьников.

В этом учреждении особое внимание уделяется современным методам обучения, в том числе языку программирования Python. Нурланбек Шакиев дал высокую оценку проводимой в этом направлении работе. "Если прежде основным навыком было знание большого количества иностранных языков, то сейчас приоритетом становится владение современными языками программирования. Я уверен, что вы будете наращивать свой опыт в сфере IT и будете вносить вклад в развитие нашей страны", - сказал он.

Кроме того, в учебном заведении открыт специальный класс для слабослышащих детей. Нурланбек Шакиев выделил средства из резервного фонда Торага и передал в дар указанному классу современное учебное оборудование.

После этого торага Жогорку Кенеша посетил общеобразовательную школу №98, расположенную в новостройке Алтын-Ордо.

Знакомясь с ходом учебного процесса и условиями, торага посетил мастерскую талантливого педагога, обучавшего учеников рисованию.

"Помимо образовательно-воспитательных функций, школа должна сосредоточиться на развитии талантов и прикладных навыков учащихся. Ведь только человек, сочетающий знания и творчество, может добиться успеха. Поэтому необходимо распространить этот опыт и на другие школы", - сказал Нурланбек Шакиев, передав учебному заведению современное музыкальное оборудование.

Торага также побеседовал с педагогами обеих школ. "7% ВВП страны расходуется на образование. Особенно в последние годы этому сектору уделяется особое внимание. Так, только в прошлом году в Бишкеке было введено в эксплуатацию 16 новых школ. Кроме того, увеличена заработная плата учителей. Это конечно не предел. Необходимая поддержка будет продолжена", - сказал он.

Вместе с тем торага затронул вопрос повышения качества образования и добавил, что на учителей возложена большая ответственность за подготовку подрастающего поколения".


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URL: https://www.vb.kg/428738
Теги:
спикер, школа, Бишкек, Жогорку Кенеш
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