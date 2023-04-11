19 апреля в Бишкеке состоится открытие общественного парка в жилмассиве Ак-Босого. Об этом сообщает пресс-служба МОМ.

По ее данным, Международная организации по миграции совместно с мэрией города Бишкек реализует проект "Повышение осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке".

Проект направлен на решение экологических проблем, включая загрязнение воздуха, путем реализации малых экологических проектов разработанных жителями жилых массивов. Одним из реализованных проектов является создание общественного парка в жилом массиве Ак-Босого Первомайского района.