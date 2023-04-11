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В Бишкеке состоится открытие общественного парка в жилмассиве Ак-Босого

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- Назгуль Абдыразакова
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19 апреля в Бишкеке состоится открытие общественного парка в жилмассиве Ак-Босого. Об этом сообщает пресс-служба МОМ.

По ее данным, Международная организации по миграции совместно с мэрией города Бишкек реализует проект "Повышение осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке".

Проект направлен на решение экологических проблем, включая загрязнение воздуха, путем реализации малых экологических проектов разработанных жителями жилых массивов. Одним из реализованных проектов является создание общественного парка в жилом массиве Ак-Босого Первомайского района.


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URL: https://www.vb.kg/428742
Теги:
МОМ, экология, парк, Бишкек, Открытие, мэрия
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