В Бишкеке стартовал конкурс на лучшее сочинение про Гейдара Алиева

В Бишкеке в школе-гимназии №20 имени Гейдара Алиева стартовал конкурс среди школьников 10-х классов на лучшее сочинение на тему "Гейдар Алиев и Азербайджан". Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конкурс организован посольством Азербайджана в Кыргызстане.

Вчера в школе-гимназии прошла церемония объявления конкурса, которую открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов. Он выступил перед школьниками, рассказав им обо всех достижениях и этапах становления третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Победителям конкурса от посольства Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике будут вручены призы (I, II, III место).