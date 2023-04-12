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В Бишкеке стартовал конкурс на лучшее сочинение про Гейдара Алиева

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в школе-гимназии №20 имени Гейдара Алиева стартовал конкурс среди школьников 10-х классов на лучшее сочинение на тему "Гейдар Алиев и Азербайджан". Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конкурс организован посольством Азербайджана в Кыргызстане.

Вчера в школе-гимназии прошла церемония объявления конкурса, которую открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов. Он выступил перед школьниками, рассказав им обо всех достижениях и этапах становления третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Победителям конкурса от посольства Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике будут вручены призы (I, II, III место).


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URL: https://www.vb.kg/428743
Теги:
Азербайджан, конкурс, посольство, школа, Бишкек
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