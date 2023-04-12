В Оше при поддержке мэрии и ПРООН строится новый молодежный центр

В Оше состоялась встреча первого заместителя мэра города Ош Марса Исаева с заместителем постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Моникой Ризал. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере реализации совместных проектов.

В ходе приветственной речи М.Исаев от имени мэра города Ош и всех жителей выразил слова благодарности за вклад в реализацию совместных проектов, а также рассказал о приоритетных направлениях работы муниципалитета в соответствии с утвержденной в этом году Программой социально-экономического развития города Ош на 2023-2026 годы.

Кроме того, он отметил, о важности строительства нового молодёжного центра при Городском комитете по делам молодежи. Целью создания данного многофункционального центра является расширение экономических возможностей молодежи, создание условий для развития молодежи и поддержка социальной сплочённости молодых людей. Для строительства данного центра со стороны мэрии города Ош выделен земельный участок, а строительство и оснащение необходимым оборудованием производится совместно с ПРООН.

В свою очередь Ризал поблагодарила за теплый прием и предоставила информацию о реализуемых проектах на территории города Ош.

В частности, обсуждены вопросы реализации проектов по миростроительству, обеспечения равного доступа к трудоустройству мужчинам и женщинам, поддержки стартапов молодежных инициатив.

Также в ходе встречи было предложено оказать материально-техническую поддержку по оснащению детских садов и школ необходимым оборудованием.

Ризал пообещала рассмотреть вопрос совместно с партнёрами из ЮНИСЕФ.