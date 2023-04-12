В Бишкеке ученики школы-лицея №28 обновили плиты на братском кладбище

Ученики 10-х классов школы-лицея №28 в Бишкеке приняли участие в акции "Сохраним памятники Победы! Кыргызстан-2023".

Ребята покрасили буквы на плитах с именами захороненных на Братском кладбище "Кызыл-Аскер", а этих плит на 30 человек оказалось 248 штук.

От лица поискового движения и журналистов выражаем благодарность школе, военному руководителю, директору учебного заведения и самое важное родителям, которые растят ответственных и трудолюбивых граждан Кыргызстана.

Смотрители кладбища Раиса Разборова и Жыргал пояснили, что работа по написанию букв очень скрупулёзная, требует аккуратности и терпения.

"Когда ребята пришли, никто и не рассчитывал, что они обновят все 248 плит - выкрасят буквицы в золотой цвет. А ребята проявили не только выдержку, но инициативу, да еще и командный дух. Последние буквы обводили уже по два и по три человека. Для тех, кто когда-нибудь занимался такой работой понятно, о чем мы говорим, А теперь посмотрите, все сияет. Нам очень понравилось с ними работать", - поделились впечатлениями смотрители.

"Пока ребята обводили буквы, мы одновременно вместе по базам данных ОБД Мемориал и Память народа открывали файлы на того или иного солдата либо офицера, чье имя выводили краской школьники. То есть тут же на месте десятиклассники узнавали кто перед ними лежит, в каком госпитале он лежал т от чго погиб. Когда в документах находили номер воинской части, можно было понять на каком фронте воевал воин. Поисковики всегда рассказывают о роли врачей и медицины в целом в Победе над фашизмом. Ведь это надо представить, что раненных везли в тыл через всю страну. Лечили, выхаживали, а потом если человек оставался без конечностей, еще обучали профессии. И были случаи, когда люди оставались во Фрунзе или Красной Речке, обзаводились семьями.

Мы встречались с медсестрами госпиталей в Бишкеке и Шопокове, которые рассказывали, что когда эшелон приходил с фронта, то в вагонах уже были умершие, которых сразу везли хоронить. Иногда они были без документов. Помните, как в фильме "Офицеры", где танкист без документов. Только фотография в фильме, а в реальности у кого-то вообще никаких документов не было. А потому поисковики до сих пор предлагают свести списки, отсканировать и сделать доступными для работы архивы периода войны в Кыргызстане. Тем более даже и на этот раз были выявлены несколько несостыковок в документах с именами на плитах. В "Памяти народа" появились новые документы и теперь важно сравнить имена и фамилии бойцов, которых из-за искажений в написании имен не могут найти внуки и правнуки, а он у нас похоронен. На одной плите мы даже только увидели надпись "Солдат Комков", - пояснили поисковики.

Десятиклассники быстро просчитывали, сколько лет прожил тот или иной солдат: 20, 33, 40 лет... Разговаривая между собой, мальчики и девочки из 2023 года пытались представить, были ли у того или иного солдата дети.

Искали школьники и фотографии бойцов, но увы, удалось показать только изображение Якова Мительмана - первого командира Одесской школы пилотов, которая была передислоцирована во Фрунзе в декабре 1941 года, а потом готовила летчиков для Фронта. Яков Мительман сделал все чтобы и школа заработала, и курсанты и преподаватели жили в приличных условиях. Несколько лет назад поисковики нашли внука летчика, общаются с ним, присылают фото с субботников.

А поисковики и школьники в Бишкеке хотят вновь объявить поиск родных воинов, которые похоронены на братском кладбище "Кызыл-Аскер" в Бишкеке и вообще в Кыргызстане.

В конце акции к поисковикам подошла девочка, которая сказала, что она из Китая и для нее честь находится на Братском кладбище и помогать в уходе за могилами бойцов, которые боролись с фашизмом. В Китае эти воины и их семьи очень почитаемы. Она рассказала что уже отправила фото с акции "Сохраним памятники Победы!" в соцсети Китая, рассказав, что вот ей повезло.

А поисковики надеются, что возможно кто-то в Китае захочет поделиться информацией о списках наших воинов, погибших уже после победы.

Справка: В республике стартовала акция "Сохраним памятники Победы - Кыргызстан-2023". Несколько лет назад ее инициировало поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жениш". С тех пор свою актуальность акция не утратила и проходит каждый год.

Цель акции - проверить состояние памятников, сфотографировать их с разных ракурсов для дальнейшей оценки ремонта. А также провести субботник у памятников и на братских захоронениях.

К участию в акции поисковики приглашают школьников, студентов, активистов, общественные, ветеранские организации и неравнодушных граждан. Необходимо зафиксировать состояние памятника, фамилии погибших в Великой Отечественной войне для дальнейшего установления места захоронения. Акция продлится до 10 мая.

По всем вопросам обращаться в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" по телефонам: 0555923603