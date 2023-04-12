Таджибаев: Размеры командировочных должны быть повышены до 1000 сомов

В Кыргызстане в настоящее время действуют следующие нормы возмещения суточных - 500 сомов за каждый день нахождения в командировке в регионах республики; 600 сомов - в городе Бишкек. Они утверждены Постановлением Правительства КР "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" № 471 от 26 августа 2008 года. Об этом заявил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана, директор Центра исследований социально-трудовых отношений Эльдар Таджибаев.

По его данным, действующие размеры командировочных крайне низки и не покрывают затрат на питание и другие расходы.

"С момента последнего повышения норм командировочных расходов в 2016 году по сегодняшний день рост цен на потребительские товары и услуги по официальным данным Нацстаткомитета составил около 50 %. Но на самом деле стоимость питания в заведениях общепита, а также цены на продукты питания возросли более ощутимо и значительно.

Так, средняя стоимость питания в заведениях сети общепита составляет в настоящее время в зависимости от местонахождения и региона от 300 до 1000 сомов за одно посещение. А в день человеку необходимо потреблять пищу не менее трех раз. Соответственно, командированным работникам приходится питаться, а также удовлетворять иные личные потребности, возникающие во время выполнения командировочного задания, во многих случаях за свой счет.

Это является нарушением статьи 190 Трудового кодекса Кыргызской Республики, согласно которой работодатель обязан возмещать командированному работнику кроме расходов по проезду и найму жилого помещения, также и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) и иные расходы, произведенные работником.

Также нормы расходов на проезд не позволяют покрывать реальные расходы направляемых в командировку работников.

Это ущемляет трудовые и социально-экономические права работника, а также отрицательно сказывается на результатах работы командированного работника.

Считаем обоснованным и необходимым внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" № 471 от 26 августа 2008 года изменения, а именно, повысить размеры суточных до 800 сомов за каждый день нахождения в командировке в регионах республики; 1000 сомов - в городе Бишкек, а также увеличить нормы возмещения расходов на проезд. Соответствующее обращение направлено в кабинет министров КР", - говорится в сообщении Таджибаева.