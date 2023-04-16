Погода
$ 87.70 - 88.31
€ 96.52 - 97.52

Житель Токмока продал три квартиры, не владея ни одной

347  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель Токмока Мурат Ж. продал три квартиры. Ни одна из квартир ему изначально не принадлежала. И никто из покупателей так и не стал полноправным владельцем недвижимости.

Первая квартира в одном из токмокских микрорайонов, документально оформленная на сестру Ж., была им продана еще в 2013 году. Покупателю был показан поддельный техпаспорт. Только показан: отдавать покупателю документы на квартиру Мурат Ж. не собирался. Заключил с ним устный договор, получил 8 300 долларов и разрешил заселиться. Позже оказалось, что квартира перепродана за 10 000 долларов, а первоначальный покупатель к ней уже никакого отношения не имеет. Деньги свои ему тоже вернуть не удалось.

Вторую квартиру, принадлежавшую гражданину Турции, Ж. тоже по поддельным документам продал в рассрочку. Получил половину требуемой суммы (360 000 сомов), даже выдал покупателю квитанцию, но переоформлять на него квартиру не стал. Тем временем законный владелец на законных основаниях продал ее другому лицу, а покупатель Мурата Ж. снова остался с носом.

Третья квартира, хозяином которой тоже был турецкий гражданин, была продана за 14 000 долларов. И тоже в рассрочку. Покупатель заплатил мнимому владельцу 10 000 долларов, Ж. написал расписку об их получении и пообещал переоформить квартиру на нового хозяина, когда тот полностью с ним рассчитается. А законный владелец, ничего не подозревая, распорядился недвижимостью как посчитал нужным.

Токмокский горсуд приговорил его к трем годам пробационного надзора. Суд Чуйской области этот приговор изменил, оставив лишь взыскание с осужденного материального ущерба, причиненного потерпевшим. От наказания по первым двум эпизодам его освободили в связи с истечением срока давности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428755
Теги:
мошенничество, суд, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  