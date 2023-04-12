Национальная библиотека Таджикистана стала предлагать книги в соцсетях

Национальная библиотека Таджикистана открыла страницу на видеохостинге YouTube и канал в Telegram для книголюбов под названием "Архив электронных книг".

Теперь у читателей есть возможность найти, скачать или заказать доступные библиотеке книги на таджикском, иностранном языках и даже на персидской письменности, сообщил "Азия-Плюс" ответственный за сайт Нацбиблиотеки Бабоджон Шофеъ.

По его словам, это сделано с целью привлечения все большего числа людей к чтению и внесение вклада в государственные программы пропаганды чтения книг.

"Каждый день мы получаем множество запросов о доступе к различным книгам. Видим, что сегодняшние читатели более склонны получать свои запросы из Telegram-канала, чем скачивать с различных интернет-страниц. Мы сначала изучили эту потребность, а потом пришли к решению, что необходимо активировать нашу страницу в Telegram", - сказал наш собеседник.

В Национальной библиотеке имеются широкие возможности, в частности, количество электронных книг составляет более 400 тысяч, и все их можно скачать на недавно активизировавшемся Telegram-канале.

Представитель библиотеки отметил, что можно предоставить книги для заявителей на русском, таджикском, а также по запросу на английском, узбекском и персидском языках.

То есть, в случае, если необходимая книга не найдется, читатели могут обратиться в библиотеку, где нужную книгу найдут в базе электронных книг и загрузят ее в соцсеть.

"Если ее нет в базе данных электронных книг, она будет найдена в бумажном виде и ее электронный вид будет разработан и представлен читателям", - отметил ичточник.

В Национальной библиотеке Таджикистана насчитывается более 4 миллионов экземпляров книг, и она считается одной из крупнейших библиотек в Центрально-Азиатском регионе.

Бободжон Шофеъ добавил, что на странице Национальной библиотеки в YouTube будут опубликованы интервью о книгах.

"Подготовим телепередачи с работниками библиотеки, а также будем публиковать лучшие материалы о книгах на YouTube и из других мест, где есть разрешение на повторную трансляцию", - сказал ответственный работник НБТ.

Следует отметить, что на сайте библиотеки есть раздел "Электронная библиотека", а также активна страница библиотеки в Facebook. Книги в этих трех разделах доступны для разной аудитории.