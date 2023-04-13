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Кыргызстан готовится к секвестрации углерода

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке презентовали проект по секвестрации углерода в Кыргызстане. В Кыргызстане ФАО, кабинет министров и партнерские организации стремятся помочь в восстановлении экосистем, имеющих решающее значение в борьбе с изменением климата

Всегда, когда мы пьем воду, едим фрукты или делаем глубокий вдох, мы должны благодарить за это леса, благодаря которым это возможно. Леса и деревья играют решающую роль в решении проблем, связанных с изменением климата, и в

обеспечении устойчивого развития климата посредством поглощения парниковых газов и создания более устойчивых ландшафтов.

Более 100 должностных лиц и экспертов приняли участие в запуске проекта по секвестрации углерода в Кыргызской Республике.

Цель проекта, реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), заключается в содействии развитию экономики с низким уровнем выбросов углерода и устойчивой к изменению климата.

Благодаря гранту в размере 30 млн долларов США от Зеленого климатического фонда и свыше 20 млн долларов США, полученным от партнеров проекта (среди которых Кабинет Министров Кыргызстана, Российско-Кыргызский фонд развития и Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызстана) будут проведены мероприятия по восстановлению лесов и пастбищ, что позволит увеличить секвестрацию углерода и обеспечить стабильность природных экосистем.

Будучи высокогорной страной, Кыргызстан раньше и острее большинства других стран мира начал ощущать на себе последствия изменения климата. Изменение температуры влечет за собой изменение характера осадков и более частое повышение температуры до пиковых показателей, что в свою очередь приводит к засушливости и засухе, особенно на горных пастбищах. Так как горы занимают более 90 процентов территории страны, все более важным становится развитие устойчивости к последствиям изменения климата и создание условий для дальнейшего устойчивого использования природных ресурсов.

"Я бы назвал сегодняшний семинар попыткой заглянуть в будущее", – сказал Виорел Гуцу, Субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азиии и.о. Представителя ФАО в Кыргызской Республике. - Уверен, что команда единомышленников, которая здесь собралась, сможет выработать эффективные "зеленые" решения, которые позволят снизить нагрузку на экосистему, приведут к уменьшению выбросов углекислого газа и обеспечат устойчивое использование природных ресурсов".

Согласно данным Национальной инвентаризации лесов, проведенной в 2008-2010 годах при поддержке ФАО, леса в Кыргызстане покрывают поверхность площадью более миллиона гектаров или 5,6 процента всей территории страны. Новый восьмилетний проект призван увеличить лесной покров и производительность пастбищных угодий.

Ожидается, что благодаря реализации проекта в течение 20 лет будет секвестрировано свыше 19,8 млн тонн CO2−эквивалента, что в свою очередь

составляет 7,6 процента от общего объема выбросов в стране и 22,6 процента от объема сельскохозяйственных выбросов.

Согласно Парижскому соглашению, Кыргызстан обязался к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 15,97 процента, и данный проект станет ключевым в выполнении этих планов.

Лесные насаждения также станут эффективным инструментом для предотвращения и снижения рисков возникновения стихийных бедствий, в том числе оползней и селей, наиболее распространенных в Кыргызстане.

На сегодня, на основании уровня риска возникновения стихийных бедствий, уязвимости экосистем и сообществ к изменению климата, а также потенциала для восстановления лесов и пастбищ, для участия в проекте отобраны четыре смежных района, расположенных в Джалал-Абадской, Ошской и Нарынской областях Кыргызстана.

Участники семинара отметили, что проект представляет собой относительно новый подход к управлению лесами и пастбищами в Кыргызстане, цель которого не только снизить существующую и будущую уязвимость к изменению климата, но и найти разумный компромисс между ростом благосостояния и сохранением природных богатств.


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URL: https://www.vb.kg/428760
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