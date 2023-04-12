Женщины из трех областей КР получили 2,8 млн сомов на развитие стартапов

Одиннадцать женщин-предпринимателей из Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областей получат грантовое финансирование для развития центров раннего развития детей. Об этом сообщает американское посольство в КР.

По его данным, предоставленная США поддержка в размере 2,8 млн сомов пойдет на приобретение мебели и учебных материалов для детских садов и образовательных центров. Эти стартапы поддерживаются Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.

В рамках программы 62 предпринимателя прошли трехмесячный курс обучения, который включал вопросы получения лицензии и управления такими учреждениями. После тренинга участники представили свои идеи специальному совету, который наградил 11 лучших бизнес-планов грантами.

"Я всегда хотела открыть детский сад, но не знала как это сделать. Участие в этой программе дало мне возможность осуществить свою мечту", - говорит Айнура Савранбаева, участница из Ноокатского района.

Выпускники программы продолжат получать поддержку после открытия своих детских садов и образовательных центров.

"Эта инициатива объединяет несколько важных направлений для улучшения качества жизни кыргызстанцев. У детей будет больше возможности для получения образования. Для местных жителей - это новые возможности для трудоустройства, а предприниматели получат новые знания и опыт", - отметила Кайя Адамс, директор миссии USAID в Кыргызской Республике.

Это инициатива является частью совместного проекта USAID и Фонда Ага Хана "Местное преобразование", который поощряет инклюзивный экономический рост за счет поддержки частного сектора и развития на местном уровне.