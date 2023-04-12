ЮСАИД передал бишкекским больницам медоборудование на миллион сомов

Агентство США по международному развитию (USAID) закупило и передало в организации здравоохранения города Бишкек комплекты медицинского оборудования на общую сумму более 1 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, первыми гуманитарную помощь получили Центры семейной медицины и поликлиники города Бишкек. В организации здравоохранения южной столицы оборудование будет доставлено к концу апреля.

Оснащение для просмотра рентген-снимков, мониторинга лечения и транспортировки биоматериалов закупили в рамках проекта USAID "Вылечить туберкулез".

Накануне Центры семейной медицины № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и Студенческая поликлиника столицы получили негатоскопы для просмотра рентген-снимков, оснащение для качественного мониторинга лечения туберкулеза и своевременного выявления нежелательных явлений, холодовые сумки и контейнеры для своевременной и безопасной доставки биоматериалов, чтобы проводить качественную диагностику.

Начальник Городского управления здравоохранения Айбек Ибраимов отметил важность данного приобретения.

"Это оборудование поможет медработникам первичного звена обеспечить соблюдение стандартов лечения и транспортировки биоматериалов. Главная цель - повысить эффективность лечения туберкулеза",- сказал он.

Церемонию передачи медоборудования бишкекским организациям здравоохранения посетила глава отдела здравоохранения и образования USAID в КР Ниша Гупта, которая отметила совместные успехи и желание на дальнейшее сотрудничество.

Помощь оказывается в рамках реформ, проводимых в противотуберкулезной службе с целью улучшения качества ведения пациентов с туберкулезом на амбулаторном уровне.

Ранее USAID уже передавал комплекты медицинского оборудования ЦСМ № 1, 2, 9 и Железнодорожной больнице города Бишкек на общую сумму 360 тысяч сомов.

Справочно: Проект USAID "Вылечить туберкулез" оказывает содействие противотуберкулёзной службе КР в улучшении диагностики и лечения людей с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Проект ставит своей целью укрепление систем, ресурсов и человеческого потенциала для улучшения борьбы с туберкулезом в КР в соответствии с международными рекомендациями.