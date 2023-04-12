В Бишкеке пройдет выставка "Теория и практика"

С 14 по 30 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств будет проходить выставка "Теория и практика". Об этом сообщают представители музея.

По их данным, участниками выставки являются члены Союза дизайнеров КР: Инискан Турганказиева - бренд "UULMAN", Гулмира Акматова - бренд "Mountain Cedar Woolens", Чолпон Антониссенс - бренд "CholponA Design", а также педагоги со своими студентами.

Инискан Турганказиева, основатель и руководитель бренда "UULMAN" вместе с дочерями: Камалой и Асель Абдыкадыровыми, представляет коллекцию натуральных шёлковых тканей, окрашенных в технике натурального крашения и экологического принтования, создания рисунка на ткани с помощью листьев, цветов и растений. Рисунок на шёлковой ткани имеет красивую цветовую палитру осенней листвы и прекрасно выглядит на одежде. Инискан, Камала и Асель являются мастерицами-художниками по войлоку и дизайнерами одежды, коллекции отличаются интересным образным решением и высоким профессионализмом. Бренд "UULMAN" известен своими авторскими коллекциями из шёлка и войлока за пределами Кыргызстана, в европейских странах и СНГ.

Гулмира Акматова, основатель бренда "Mountain Cedar Woolens – продолжательница семейной традиции по обработке шерсти мериноса, вся одежда и аксессуары производятся на домашней ферме, проходя полный цикл производства одежды: стрижка шерсти овец, чистка, расчёсывание, прядение нитей, ручное ткачество, крашение нитей. Гулмира Акматова представляет на выставке красивые, уютные, обволакивающие теплотой рук мастера-художника пледы и пончо, белдемчи и жилеты, кардиганы и туники. Ассортимент разнообразен по фактуре, цвету и форме. Модели одежды отличаются высоким качеством и индивидуальностью изготовления. Эту одежду, экологически чистую, благодарно носят во многих странах мира.

Чолпон Антониссенс, выпускница Московской Академии дизайна и брендинга "Метрикс, основала в 2021 г. аутентичный и концептуальный бренд "CholponA Design", работает в стиле современная этника. На выставке представляет блестящую авторскую коллекцию, интересную концепцией объединения стиля "этника" кыргызского костюма с современным европейским. Этот сложный процесс прекрасно воплощён в её коллекции: утончённой, стильной, современной, с новым европейским взглядом на этнику. Яркий цвет, сложная фактура и декор, разнообразие силуэтов и форм, интересная концепция - блестяще подчёркивают особенность этнической коллекции. Коллекцию отличает неповторимое очарование и новизна взгляда, креативный подход к созданию образов, она была представлена на многих зарубежных показах моды.