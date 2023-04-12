НЦПП: За три года от туберкулеза скончалось 20 заключенных

Несмотря на снижение показателей смертности за последние годы и предпринимаемые меры со стороны государства, анализ причин наступления смерти за 2019–2021 годы свидетельствует о наличии серьезных проблем с обеспечением прав на жизнь, здоровье, личную безопасность подследственных и осужденных, содержащихся в учреждениях СИН. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток.

• Каждый третий из числа умерших (55 человек) скончался вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, последствий инсульта и инфаркта. Данный факт вызывает серьезную озабоченность не только по части проведения профилактических мероприятий в отношении лиц, предрасположенных к данным заболеваниям либо имеющих сердечно-сосудистую патологию в анамнезе, но также по вопросу предоставления своевременной медицинской помощи и адекватного лечения такой категории подследственных и осужденных.

• Девять заключенных скончалось вследствие онкологических заболеваний.

• За три года от туберкулеза скончалось 20 заключенных, что вызывает серьезную обеспокоенность.

• Несмотря на установленные нормы, за три года в подведомственных следственных изоляторах и исправительных учреждениях вследствие суицида скончалось 10 заключенных, в том числе один несовершеннолетний. При этом в официальных данных причиной смерти еще трёх человек указана "механическая асфиксия", без указания являлось ли это последствием добровольного ухода человека из жизни, либо результатом насильственного удушения (убийства). Сам факт суицида в закрытом учреждении является нарушением права на жизнь и личную безопасность со стороны государства.

• Причиной смерти двух заключенных стало отравление наркотическими веществами. Доступ осужденных к наркотикам в исправительном учреждении вызывает ряд вопросов, требующих проведения тщательного расследования соответствующими государственными органами по каждому факту наступления смерти.

• В 2021 году зафиксирована смерть заключенного вследствие отравления неясной этиологии.

• Серьезную обеспокоенность вызывают факты наступления смерти в исправительном учреждении в результате получения заключенными различных травм. Так, за три года от ножевого ранения, огнестрельного ранения, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, травмы бедренной артерии, множественных переломов рук и ног скончалось шесть человек.

"Вопрос поэтапного реформирования пенитенциарного здравоохранения поднимается в стране более 15-ти лет. Тем не менее, процесс так и не начат до настоящего времени. В вопросах повышения качества и профессиональной ответственности медицинских работников системы пенитенциарного здравоохранения, совершенствование качества подготовки медицинских кадров на всех уровнях медицинского образования, поэтапный перевод пенитенциарного здравоохранения в систему гражданского здравоохранения позволят достигнуть значительного прогресса в вопросах охраны здоровья и жизни в местах заключения"- говорится в сообщении ведомства.