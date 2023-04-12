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ГУУР МВД КР: проявляйте бдительность при совершении любых денежных операций

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ГУУР МВД КР предупреждает, проявляйте бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт! Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Чтобы не стать жертвой атак мошенников, нужно хорошо знать их методы:

- Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о блокировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты;

- Взлом аккаунтов и рассылка от друзей с целью наживы. Киберпреступники пишут на почту или в соцсети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести деньги, придумывая различные ситуации;

- Предложения выгодного заработка. Недобросовестные работодатели предлагают легкую удаленную работу, не требующую знаний и умений. Предварительно требуют оплатить организационные нужды. Как только человек переводит деньги, выдуманная организация пропадает.

Не менее распространены звонки из "службы безопасности банка" о совершённой подозрительной операции или сбое в программном обеспечении, который привел к потере средств. Для восстановления счёта и возврата денег якобы необходимы личные данные, номер карты.

Самый простой способ избежать потери денег - не отвечать на звонки с незнакомых номеров, которых нет у вас в контактах. Если звонившему действительно нужно с вами связаться по важному вопросу, по номеру телефона он сможет найти вас в мессенджерах или отправить смс.

Если вы ответили на звонок и узнали, что с вами разговаривает "специалист банка, службы безопасности", скажите, что сами перезвоните в банк для дальнейшего разговора. В 99% случаев, позвонив по номерам с сайта банка или с дебетовой/кредитной карты, вы убедитесь, что вам звонили мошенники.

Уважаемые кыргызстанцы и гости республики, чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт! Не переходить по подозрительным ссылкам, присланным вам третьими лицами, никогда никому не передавайте CVV/CVC номер и пароль банковской карты, не раскрывайте личные данные.

Источник: пресс-служба МВД КР


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URL: https://www.vb.kg/428776
Теги:
банковский сектор, мошенничество, Кыргызстан, МВД
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