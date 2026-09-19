Товарооборот сельхозпродукции Кыргызстана и России вырос до $652,3 млн

Взаимная торговля сельскохозяйственной и переработанной продукцией между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией по итогам 2025 года составила 652,3 млн долларов США, увеличившись на 88,5 млн долларов по сравнению с 2024 годом. Статистические данные были озвучены в ходе рабочей встречи Заместителя Председателя Кабинета Министров КР – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге в рамках XI Международного форума рыбной отрасли, проходившего 16–18 сентября.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость перехода от традиционной торговли к совместному производству. В число главных приоритетов вошли создание совместных перерабатывающих предприятий, развитие логистической и складской инфраструктуры, а также внедрение современной упаковки, соответствующей международным стандартам.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Эрлист Акунбеков предложил разработать новые двусторонние проекты по развитию рыбного хозяйства, глубокой переработке сельхозпродукции и расширению объемов вывода продукции из Кыргызстана на российский рынок. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев подтвердил полную готовность российской стороны к практической реализации этих инициатив. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства.

В рамках визита Эрлист Акунбеков также посетил международную выставку Seafood Expo Russia 2026, где был представлен национальный павильон Кыргызстана наряду с экспозициями Индии, Ирана, Китая и России. Глава ведомства ознакомился с работой отечественных предпринимателей, оказав им государственную поддержку в вопросах обмена опытом с международными игроками, поиска партнеров и продвижения продукции на экспорт.