Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.17 - 101.17

Товарооборот сельхозпродукции Кыргызстана и России вырос до $652,3 млн

142  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Взаимная торговля сельскохозяйственной и переработанной продукцией между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией по итогам 2025 года составила 652,3 млн долларов США, увеличившись на 88,5 млн долларов по сравнению с 2024 годом. Статистические данные были озвучены в ходе рабочей встречи Заместителя Председателя Кабинета Министров КР – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге в рамках XI Международного форума рыбной отрасли, проходившего 16–18 сентября.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость перехода от традиционной торговли к совместному производству. В число главных приоритетов вошли создание совместных перерабатывающих предприятий, развитие логистической и складской инфраструктуры, а также внедрение современной упаковки, соответствующей международным стандартам.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Эрлист Акунбеков предложил разработать новые двусторонние проекты по развитию рыбного хозяйства, глубокой переработке сельхозпродукции и расширению объемов вывода продукции из Кыргызстана на российский рынок. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев подтвердил полную готовность российской стороны к практической реализации этих инициатив. По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства.

В рамках визита Эрлист Акунбеков также посетил международную выставку Seafood Expo Russia 2026, где был представлен национальный павильон Кыргызстана наряду с экспозициями Индии, Ирана, Китая и России. Глава ведомства ознакомился с работой отечественных предпринимателей, оказав им государственную поддержку в вопросах обмена опытом с международными игроками, поиска партнеров и продвижения продукции на экспорт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461671
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  