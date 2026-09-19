Городской суд оставил в силе оправдательный приговор Юруслану Тойчубекову

Известный общественный деятель Юруслан Тойчубеков ранее был полностью оправдан районным судом по делу MCN Coin. Бишкекский городской суд оставил данное решение районного суда без изменений.

Юруслан Тойчубеков - бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-руководитель Агентства по финансовому надзору, а также известный банкир и предприниматель.

По информации близких Тойчубекова, в настоящее время он совместно с экс-премьер-министром Феликсом Куловым и экс-вице-премьер-министром Валерием Дилем задействован в международных проектах и ведет работу по привлечению крупных европейских инвестиций.