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Городской суд оставил в силе оправдательный приговор Юруслану Тойчубекову

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Известный общественный деятель Юруслан Тойчубеков ранее был полностью оправдан районным судом по делу MCN Coin. Бишкекский городской суд оставил данное решение районного суда без изменений.

Юруслан Тойчубеков - бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-руководитель Агентства по финансовому надзору, а также известный банкир и предприниматель.

По информации близких Тойчубекова, в настоящее время он совместно с экс-премьер-министром Феликсом Куловым и экс-вице-премьер-министром Валерием Дилем задействован в международных проектах и ведет работу по привлечению крупных европейских инвестиций.


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URL: https://www.vb.kg/461668
Теги:
Юруслан Тойчубеков, Феликс Кулов, суд, Бишкек, Кыргызстан
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