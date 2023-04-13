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Турция ввела в эксплуатацию первый в мире авианосец для беспилотников

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Турция приняла в состав своего военно-морского флота первый в мире авианосец для ударных беспилотников - "Анадолу" (TCG Anadolu). Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента.

Боевой корабль был построен в стамбульской верфи Sedef. В проекте приняли участие более 130 местных субподрядчиков, порядка 70% комплектующих судна были произведены в Турции. В церемонии принятия нового боевого корабля участвовал президент республики Реджеп Эрдоган.

"Этот корабль обладает характеристиками, которые позволят нам проводить военные и гуманитарные операции в любой части мира, когда это необходимо", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что включение корабля в турецкий ВМФ является ярким примером программы импортозамещения в области военно-промышленного комплекса, начатой в 2004 году. Корабль был спущен на воду в 2019 году, приемные испытания закончились летом 2022 года.

Корабль способен принять 11 новейших турецких ударных дронов Bayraktar TB3 или разрабатываемых перспективных реактивных беспилотников Kızılelma, а также до 10 боевых вертолетов на палубе и до 30 БПЛА плюс 19 вертолетов в ангаре.

Боевыми ударными беспилотниками заменили изначально планировавшуюся ключевую составляющую авиакрыла "Анадолу" – палубный вариант американского истребителя пятого поколения F-35 (Турция была исключена США из программы из-за покупки российских ЗРС С-400).

Помимо беспилотников, ставших ударной основой корабля, "легкий авианосец" способен принимать турецкий учебно-боевой штурмовик HÜRJET. Он разработан компанией Turkish Aerospace Industries и сейчас проходит испытания.

"Анадолу" также сможет выполнять функцию десантного корабля. Он обладает собственной материально-технической поддержкой и может доставить в бассейны Эгейского, Черного и Средиземного морей не менее одного батальона личного состава турецких вооруженных сил.

Всего корабль может принять на борт 94 бронированные машины, в том числе 13 танков и 33 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

В случае необходимости "Анадолу" можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий и эвакуации беженцев. На борту корабля размещен полноценный госпиталь и две операционные.

Данный корабль способен развивать скорость до 20,5 узла (38 км/ч). Его максимальное водоизмещение - 27 тысяч тонн. Для сравнения: наибольшее водоизмещение самого крупного в мире американского действующего боевого корабля, авианосца "Нимиц", и других кораблей данного класса составляет более 106 тысяч тонн, а единственного на вооружении российских ВМС фактического авианосца (авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов" (с 2019 года находится на ремонте) – 61 тысячу тонн.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/428777
Теги:
Турция, дрон
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