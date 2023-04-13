Жээнбек Кулубаев: СНГ – это добрососедство, безопасность и развитие

В декабре текущего года мы отметим 32-летие с момента создания Содружества Независимых Государств. За этот сравнительно небольшой по историческим меркам период Организация приобрела международное признание, подтвердила свою востребованность в качестве представительного объединения на постсоветском пространстве, стала успешной площадкой многопрофильного взаимодействия.

Сегодня СНГ имеет ясную, четкую и сбалансированную программу первоочередных и перспективных действий в виде обновленной редакции Концепции дальнейшего развития СНГ, Плана основных мероприятий по ее реализации и других масштабных документов.

Несомненно, СНГ остаётся одной из ключевых диалоговых площадок на постсоветском пространстве.В её рамках созданы реальные условия для поступательного развития многостороннего взаимодействия государств-участников практически во всех сферах возможного сотрудничества, накоплен поистине огромный интеграционный опыт, создана обширная договорная правовая база.

Государства-участники Содружества, равно как и Кыргызстан, исходят из необходимости сохранения достигнутого и развития имеющегося позитивного опыта. Это, в первую очередь, укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, безопасности и стабильности, совместное противодействие вызовам и угрозам, а также содействия экономическому росту, социальному и культурному развитию стран и народов на пространстве СНГ.

С 1-го января 2023 года Кыргызская Республика приступила к председательствованию в СНГ. Председательство – это, безусловно, ответственная роль, которая даёт хорошую возможность государству-участнику проводить совместные мероприятия, принимать инициативы, вносить свой вклад в укрепление многосторонней кооперации и расширять двустороннее сотрудничество с каждым из государств-участников Организации, намечать новые ориентиры для еще более углубленного партнёрства.

Приоритеты председательства КР, видение будущего СНГ отражены в Концепции Председательства и Плане мероприятий по её реализации. В январе этого года Концепция была официально представлена в Исполнительном комитете СНГ вниманию всех государств-участников СНГ. В рамках своего председательства в СНГ Кыргызская Республика видит в качестве основной задачи необходимость продолжения работы по дальнейшему адаптированию СНГ к меняющимся политическим и экономическим тенденциям. Не требует доказательств то, что международные и региональные организации помогают странам преодолевать различные кризисные ситуации и разногласия, укреплять взаимопонимание, развивать политическое и экономическое сотрудничество, расширять торговлю и стимулировать культурно-гуманитарные обмены.

В современных реалиях видится важным укрепление сотрудничества через сопряжение планов развития СНГ и ЕАЭС, а также более полное использование его созидательного потенциала с укреплением межгосударственных связей по всем направлениям многостороннего взаимодействия.

На современном этапе развития усиливаются угрозы и риски, связанные с изменением климата, с растущим дефицитом природных и водных ресурсов, сокращением биоразнообразия.

В этой связи, в рамках приоритетных задач председательства в СНГ Кыргызстан намерен продолжать проводить активную политику, направленную на смягчение негативного климатического влияния на природу, в особенности на ледники и биоразнобразие, развитие активного диалога с международными институтами с целью реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий,повышения удельного веса "зеленой" экономики.

К примеру, на основе проводимой в Кыргызской Республике национальной кампании "Жашылмурас" ("Зеленое наследие"), будут приложены усилия на продвижение вопросов о защите природных экосистем путем массовой высадки зеленых насаждений для обеспечения климатической устойчивости.

Как известно, 2023 годов рамках СНГ объявлен Годом русского языка, как языка межнационального общения, а у нас в Кыргызстане отмечается 95-летиекыргызского писателя с мировым именем Чынгыза Айтматова. В связи с этим, в Концепции была заложена тема популяризации русского языка, как языка межнационального общения, через изучение его произведений.

Сам Чынгыз Айтматов говорил: "кыргызский и русский языки – два крыла одной птицы.Оба эти языка для меня как правая и левая рука – это дар истории, дар судьбы".

Во исполнение наших инициатив уже 30 марта 2023 года в парке имени Чынгыза Айтматова в г. Минск под лозунгом национальной кампании "Зеленое наследие" Посольством Кыргызской Республики в Беларуси с участием послов государств-участников СНГ,работников Исполкома СНГ и Администрации Ленинского района городе Минска было проведено мероприятие по высадке саженцев и заложена Кленовая аллея в честь 95-летия Чингиза Айтматова. Также готовится к проведению аналогичная акция в сквере имени Чынгыза Айтматова в городе Москве.

В части развития торгово-экономического взаимодействия необходимо направление усилий на сотрудничество, ориентированное на развитие экономической дипломатии среди стран СНГ, диверсификацию внешней торговли, создание благоприятной среды для привлечения новых технологий и инвестиций, обеспечение условий для активной торговли услугами.

Сегодняшние реалии диктуют необходимость разработки и реализации совместных инфраструктурных проектов по совершенствованию международных маршрутов для автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе, а также воздушных путей и коммуникаций. Государствам-участникам СНГ, в том числе Кыргызской Республике как одной из стран, не имеющих выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по реализации возможности подключения к мировым транспортным узлам и коридорам, улучшению транспортной и логистической инфраструктуры.

В этой сфере для нас важна реализация Приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, предусматривающих разработку и реализацию совместных мер по развитию международных транспортных коридоров по направлениям "Восток – Запад" и "Север – Юг".

В рамках отраслевого сотрудничества необходимо активное участие сторон в деятельности Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ, созданной для развития сотрудничества и углубления интеграционных связей государств Содружества в сфере регулирования деятельности автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов на территориях государств – участников СНГ во взаимодействии с другими органами отраслевого сотрудничества в области транспорта.

Культурно-гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами – участниками Содружества. Кыргызская Республика активно сотрудничает в направлении дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере, а также в рамках председательства выражает своё стремление вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих гуманистических ценностей.

Сегодня уже можно говорить и о сформировавшихся традициях гуманитарного сотрудничества в Содружестве. Благодаря нашим совместным усилиям на пространстве СНГ стали нормой постоянно действующие гуманитарные мероприятия, многие из которых являются уникальными проектами в мировой практике.

Одним из таких проектов является практика объявления одного из городов стран Содружества "культурной столицей СНГ". В 2022 году решением глав государств СНГ культурной столицей был объявлен город Каракол Иссык-Кульской области.В рамках реализации международной программы "Каракол - культурная столица СНГ 2022 года"были проведены более 20 мероприятий международного и республиканского масштаба.

Среди знаковых проектов хотелось бы отметить Сетевой университет СНГ, форумы творческой и научной интеллигенции, съезды работников образования, международные конкурсы "Искусство книги", "Звезды Содружества", Международные Иссык-Кульские спортивные игры, Фестиваль национальных видов спорта и другие.

В сфере молодежного сотрудничества действуют такие площадки, как лагерь студенческого актива "Славянское содружество", научный форум "Ломоносов", форумы "Диалог культур", "Дружба без границ". Особой популярностью пользуются Молодежные Дельфийские игры. Новые возможности для молодых спортсменов открыли Игры стран СНГ.

Мы, в рамках председательства, приложим максимум усилий, чтобы сотрудничество в этих направлениях получило дальнейшее качественное развитие. Вместе с тем, несмотря на бесспорные достижения, потенциал взаимодействия в гуманитарной сфере еще полностью не реализован. Среди важнейших задач на перспективу – активизация народной дипломатии, привлечение потенциальных партнеров, включая неправительственные объединения и бизнес-круги, развитие взаимовыгодного сотрудничества в области социальной, демографической политики, охраны окружающей среды. В этом плане исключительное значение имеет деятельность Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС), который за время существования поддержал или непосредственно осуществил более 800 проектов.

Кыргызстан в рамках председательствования планирует организовать эффективную и целенаправленную работу с партнерами по СНГ, направленную на то, чтобы культура, туризм и спорт стали значимыми факторами в развитии взаимовыгодного многостороннего сотрудничества.

В этом аспекте целесообразна разработка в Кыргызской Республике национальной программы развития сферы туризма, как составной части культурно-гуманитарного сотрудничества и действенного механизма развития транспортных, торгово-экономических взаимосвязей на пространстве Содружества.Из числа проектов в этой сфере целесообразно активизировать взаимодействие в рамках Туристической ярмарки СНГ.

Мы предлагаем организовать работу с профильными ведомствами и коммерческими структурами государств СНГ для разработки совместных тематических туристических маршрутов и круизов. В настоящее время в привязке к решению острых экологических вопросов необходимо совместное развитие и экологического туризма в странах СНГ.

В целях дальнейшего поступательного развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере сторонам было бы полезно активизировать работу в направлении достижения согласованных подходов к оценке качества образования и сертификации квалификаций, а также в области подготовки единых образовательных стандартов и инновационных образовательных программ. Для разработки и реализации совместных инновационных проектов и достижения нового уровня образовательной, научной и культурной интеграции государств Содружества предлагается обратить внимание на усиление работы в рамках Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов государств-участников СНГ.

Принятые Концепция дальнейшего развития Содружества, Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года и ряд отраслевых программ заложили ориентиры всей многогранной деятельности Содружества на обозримый период. Реализация этих документов осуществляется планомерно и плодотворно.

В целом мы рады видеть заинтересованность государств в деятельности Содружества, осознание целесообразности и жизненной необходимости тесного интеграционного взаимодействия с соседями и давними партнерами. Кыргызская Республика, осознавая ответственность миссии председателя в СНГ, также подтверждает свою готовность активно участвовать в работе СНГ и приложит все усилия для дальнейшего развития Организации. Объективный анализ более чем 30-летней истории СНГ дает все основания сделать вывод о его востребованности и способности сочетать как общие приоритеты, так и интересы государств-участников. Идеи дружбы, взаимопомощи и добрососедства, на которых основано Содружество, отвечают чаяниям народов, которые хотят видеть СНГ зоной стабильности, согласия, устойчивого социально-экономического развития.

Наша общая задача – оправдать надежды народов, живущих в странах СНГ. А для этого необходимо в полной мере задействовать огромный интеграционный потенциал Содружества.

Автор: глава МИД Жээнбек Кулубаев