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Аэропорт "Манас" провел экскурсию для потенциальных работников

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" совместно с Кыргызским авиационным институтом имени Ишембая Абдраимова 12 апреля 2023 года в честь Всемирного дня авиации и космонавтики провели экскурсию для студентов института. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в экскурсии приняли участие 37 студентов первого курса по специальности "Сервис на воздушном транспорте" Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова.

Все студенты прошли личный досмотр в качестве пассажиров, после чего прошли к перрону, где их ожидал специальный автобус, на котором экскурсанты проехали к воздушным судам. Они увидели на близком расстоянии воздушные суда и весь процесс работы на аэродроме.

Сотрудники столичного аэропорта "Манас" ознакомили студентов с основными авиационными профессиями и рассказали, как устроена работа современного аэропорта. Они посетили службу организации пассажирских перевозок и увидели процесс обслуживания пассажиров в терминале, систему обработки багажа, познакомились с работой аэродромной службы, службы аварийно-спасательного противопожарного обеспечения полетов, аэродромной спецтехники и оборудования, побывали на авиационно-технической базе, где производится ремонт авиатехники.

Также они побывали на территории дочерней компании ОАО "МАМ" ЗАО "Компани Манас Менеджмент", где ознакомились с работой воздушно-грузового центра и бортового питания.

▫️ Во время экскурсии со студентами лично встретился председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов, пожелал им успешной учебы и повышать свои знания.

"Раньше в детстве все мечтали стать пилотами, бортпроводниками и космонавтами, а сейчас у многих изменились приоритеты. Поэтому нашему предприятию и нашей стране нужны квалифицированные авиационные кадры. Если вы получите качественное высшее образование в сфере авиации, то вы сможете быть востребованным специалистом. Сейчас мы ставим в приоритете при трудоустройстве в аэропорты – высшее образование в сфере авиации", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/428782
Теги:
студенты, Бишкек, самолеты, Аэропорт "Манас"
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