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В КР начато дело о незаконном пересечении границы против генерал-майора РК

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- Нина Ничипорова
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Экс-глава полиции Алматинской области, генерал-майор Серик Кудебаев сбежал в Стамбул через Бишкек. Казахстан отправил запрос Погранслужбе Кыргызстана. Кыргызстан возбудил уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.

"Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Учитывая важность дела, Генпрокуратура взяла дело в свой контроль. К поиску подключены самые опытные сотрудники. Мы направили в Кыргызстан запрос и будем вести совместные розыскные мероприятия. По данным наших кыргызских коллег, Кудебаев прибыл к ним и через аэропорт Манас улетел в Стамбул. Они дают сейчас такую информацию. У нас есть договор с Турцией, и сейчас мы работаем с ними. Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, это может навредить следствию", - сообщил он журналистам.

По словам Умиралиева, уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы расследуют и в Кыргызстане.

"Кыргызская сторона возбудила уголовное дело по незаконному пересечению границы", – сказал прокурор.

3 апреля Серик Кудебаев не явился на судебное заседание по своему делу, а судья сообщил, что генерал-майор пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Подсудимого объявили в международный розыск.

В Пограничной службе КНБ РК заявили, что через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстана Серик Кудебаев не пересекал.

58-летний Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.


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URL: https://www.vb.kg/428785
Теги:
беспорядки, граница, Казахстан, розыск, Кыргызстан, уголовное дело, Генеральная прокуратура
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