Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на 22,7% за два месяца этого года

Объем внешнеторгового оборота Кыргызстана за январь-февраль текущего года вырос на 22,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,7 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызстана Зайнидин Жумалиев на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, экспорт увеличился на 2,2 процента, а импорт - на 27,2 процента. Он не уточнил, за счет чего был осуществлен этот рост.

"Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года составил 545,3 миллиона долларов и по сравнению с январем-февралем 2022 года снизился на 11 процентов. При этом экспортные поставки увеличились на 14,3 процента, а импортные поступления сократились на 18,6 процента", - рассказал Занидин Жумалиев.

Он отметил, что наибольшая доля взаимной торговли Кыргызстана с членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года пришлась на Россию 61,6 процента и Казахстан 35,5 процента.