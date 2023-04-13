Почему Соке кидал Ташиева и не освобождал Жапарова

"Боже, храни Америку" - известная американская патриотическая песня, написанная в форме не то гимна, не то торжественной молитвы. Исполнила ее певица Кейт Смит. А в Кыргызстане эту же песню пропела не менее популярная исполнительница песен в жанре народных страданий Чолпон Джакупова.

Самое интересное: даже после этого она, возможно, будет протестовать против объявления местных энпэошников иноагентами. Глава правовой клиники "Адилет" от души поблагодарила США за вмешательство во внутренние дела суверенного Кыргызстана. Именно Вашингтон, по мнению Джакуповой, поспособствовал освобождению из-под стражи некоторых "кемпир-абадских узников". Потому что на премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова в США якобы надавили и вынудили принять меры к восторжествованию справедливости (как они, наши правозащитники, ее понимают). Потому что американский госсекретарь Блинкен якобы замолвил словечко за несчастных сидельцев перед руководством нашего МИДа… А не то томились бы в застенках все эти униженные, оскорбленные и обездоленные в полном составе.

Кыргызская оппозиция действительно нашла себе повод для ликования: кое-кого из обвиняемых по так называемому "кемпир-абадскому делу" выпустили под домашний арест. Отметим: не совсем освободили, сняв с них все обвинения и подчистую оправдав, а отпустили до того момента, как это дело будет рассматриваться в суде по существу. А правовая клиника и сопряженные с нею организации уже празднуют победу. Ну клиника есть клиника.

В очередной раз напомним: дело-то только называется кемпир-абадским для простоты понимания. На самом деле оно не имеет ничего общего с тем, что кто-то из энпэошников был против соглашения с Узбекистаном по этому водохранилищу. Уголовное дело возбуждено и расследуется по очень серьезной статье о подготовке массовых беспорядков, которые вполне могли вырасти до масштабов межгосударственного столкновения.

И за то, что некоторые бывшие заключенные сегодня временно оказались на свободе, они действительно должны быть благодарны… Но не Блинкену со товарищи. Можно сказать спасибо судьям, принявшим решение в пользу захворавших в СИЗО оппозиционеров. Хотя – если бы у власти находился другой президент, очень сомнительно, что оказался бы возможным выход под домашний арест потенциальных государственных преступников.

Садыр Жапаров не понаслышке знает, что такое тюрьма. Он отбывал срок за то, чего не совершал, при двух своих предшественниках – Атамбаеве и Жээнбекове. И к тому, и к другому обращался с просьбой об освобождении. Ни тот, ни другой этой просьбе не вняли.

Сооронбая Жээнбекова за Жапарова просил Камчыбек Ташиев. Обещал всяческую помощь и поддержку: "Через два дня наступит айт. Последние десять дней священного месяца люди просят друг у друга прощения. Уважаемый Сооронбай Шарипович! Дайте помилование Садыру Жапарову! На его долю выпали тяжелые дни – скончались его родители, умер молодой сын. Почему нельзя помочь ему в такой ситуации?".

Жээнбеков обещал содействие. Обманул.

Заняв позже его президентское место, Садыр Жапаров нашел в себе силы простить и Атамбаева, и его, Жээенбекова. Отказался от мести, от какого бы то ни было сведения счетов. Собрал, как мы помним, всех "эксов" за одним столом и предложил совместное перемирие и прощение.

И сейчас, в священный месяц Рамазан, действующий президент проявил истинное благородство, прислушавшись к просьбам заключенных оппозиционеров и дав возможность кое-кому из них дожидаться приговора в комфортных домашних условиях.

А Чолпон Джакупова и прочие правозащитники могут сколько угодно молиться на Америку, надеясь, что заграница им поможет. В такой ситуации поможет только здравый смысл. И еще – совесть и настоящий, а не показной патриотизм.